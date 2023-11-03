В Витебске отменили десятки рейсов пригородных автобусов 2 3.11.2023, 19:15

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Якобы из-за сокращения пассажиропотока.

ОАО «Витебскоблавтотранс» объявило об оптимизации расписания пригородных автобусов из-за уменьшения пассажиропотока.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода в сетку пригородных маршрутов вносятся некоторые изменения.

С 1 октября по следующим рейсам пригородных маршрутов сокращена транспортная работа:

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-20 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам;

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-00 по воскресеньям;

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 13-40 по будням;

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 18-45 ежедневно;

«Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 по будням;

«Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска в 17-40 ежедневно;

«Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 6-45 по выходным;

«Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 08-00 по будням;

«Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г.Витебска 17-55 ежедневно;

«Витебск-Кузнецово(дачи)» (перевозчик: участок Бешенковичи ОАО «Витебскоблавтотранс») с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 18:50 по воскресеньям.

«Витебск-Волосово» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 11:05 по субботам и воскресеньям;

«Витебск-Коммунарка» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 19:30 по субботам.

Также с октября сокращены следующие рейсы:

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-20 по пятницам;

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-00 по субботам;

«Витебск-Дрюково (дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 14-00 по выходным;

«Витебск-Ранино (дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 по выходным.

с06.11.2023г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Кузнецово(дачи)» (перевозчик: участок Бешенковичи) с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 07:47 по субботам;

А с 8 ноября будут внесены следующие изменения:

отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Клиши-2» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 7-45 по средам и субботам (перевозчик: участок Сенно); 9-25 по воскресеньям; 17-20 по средам; 15-04 по субботам и воскресеньям.

отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 8-00 ежедневно и от Автовокзала г. Витебска 15-40 по будням и 15-34 по выходным.

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