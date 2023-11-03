Почему билеты «Белавиа» дороже, чем у конкурентов 7 3.11.2023, 19:21

2,686

Расходы выросли в разы.

Планы по модернизации пассажирских самолетов были нарушены западными санкциями, однако отечественный авиаперевозчик рассчитывает приобретать их у России.

По словам гендиректора авиакомпании Игоря Чергинца, на данный момент в парке перевозчика находится 13 самолетов.

«Средний возраст самолетов – 11,2 года. Это достаточно неплохой показатель. Самолеты западного производства в принципе могут эксплуатироваться почти что бесконечно долго. Единственное – есть такое понятие, как летная годность», – сказал Чергинец на пресс-конференции в пятницу, 3 ноября.

Чергинец сообщил, что пассажирские лайнеры, в том числе те, которые находятся во флоте «Белавиа», могут выполнять полеты до возраста 30-35 лет.

«Понятно, что наши планы по модернизации флота были несколько нарушены западными санкциями. Я думаю, что к этому моменту у нас средний возраст флота составлял где-то около 5-7 лет, если бы не эти события, которые произошли. И количественный состав был бы другой. Но имеем то, что имеем», – подчеркнул гендиректор.

Он рассказал, что авиакомпания, начиная с 2020 года, в условиях коронавируса, а затем санкций «все эти годы, кроме одного, оставалась прибыльным предприятием».

«Я уж не говорю до 2020-го. Мы прибыльно работаем и при этом не получаем никаких субсидий», - заявил руководитель «Белавиа» на пресс-конференции в пятницу.

Чергинец обратил внимание на Россию, где только во времена «ковида» местные авиакомпании получили 100 млрд рублей в качестве помощи от государства. Субсидирование рейсов за счет региональных бюджетов продолжается и сегодня.

«У нас, к сожалению или к счастью, такого не происходит. Нас не субсидируют вообще, деньги мы не получаем из бюджета. И рассчитываем в данном случае только на себя. Огромная помощь идет со стороны государства административная. Власти очень сильно смотрят за нами, помогают, но деньгами – нет», - констатировал он.

Расходы выросли в разы

Гендиректор «Белавиа» рассказал, что с начала года в разы выросли расходы на аэронавигацию и аэропортовые услуги, а также на обслуживание бортов. В этой связи очень сильное подорожание произошло на «длинных» рейсах – в Турцию, Египет и Катар (рейсы в Доху были приостановлены в конце сентября – Прим.).

«Это шестичасовые рейсы, маршрут которых на протяжении 3,5-4 часов проходит по территории России. Только за этот год тарифы аэронавигации в РФ подорожали на 63,5%. Это огромные деньги. Увеличилась аэронавигация и аэропортовые услуги в Беларуси – 250%. Возросли расходы, безусловно, на поддержание нашего флота в исправном состоянии. <…> Практически в три раза», - пояснил Чергинец.

После чего добавил, что «санкции действуют, но мы работаем, самолеты летают исправно и все хорошо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».