Умер двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протопопов 2 3.11.2023, 19:31

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Олег Протопопов

Ему был 91 год.

3 ноября умер известный советский фигурист, двукратный чемпион Олимпиады в парном фигурном катании Олег Протопопов. Ему был 91 год.

Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде, пережил блокаду. Спортивного успеха он добился в паре с Людмилой Белоусовой. Дуэт завоевал два олимпийских золота - в 1964 и 1968 годах. Многие элементы они исполнили первыми в истории фигурного катания.

В 1970-х пара ушла из большого спорта, но продолжала выходить на лед до смерти Белоусовой — она умерла в 2017 году в возрасте 81 года. В сентябре 2015 года 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами».

С 1979 года Белоусова и Протопопов жили в Швейцарии. После их эмиграции в СССР их лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена были вычеркнуты из спортивных справочников. В 2014 году пара посетила зимнюю Олимпиаду в Сочи.

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