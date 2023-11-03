США выделили пакет военной помощи Украине 3 3.11.2023, 19:38

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На 425 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 ноября, выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов.

Об этом сообщает Пентагон.

«Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Что вошло в пакет помощи

Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

Снаряжение для холодной погоды;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

В Пентагоне уточнили, что этот пакет использует 300 миллионов долларов USAI, предоставленных в соответствии с постоянной резолюцией, которую недавно принял Конгресс, и исчерпывает средства, оставшиеся от USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины.

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