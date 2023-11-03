С многоэтажки в Каменной Горке обрушился утеплитель 2 3.11.2023, 19:49

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Вот как это выглядит.

Девятиэтажке в минском микрорайоне Каменная Горка сегодня не повезло. После полудня с части дома отвалился утеплитель. Фотографию с места прислала читательница Onlíner.by.

Адрес дома — Неманская, 37. В доме девять этажей, с его торца упал утеплитель, площадь обрушения немаленькая, несколько этажей, оценить масштабы можно по фото. По словам читательницы, случилось ЧП после часа дня 3 ноября.

Подтвердили инцидент в диспетчерской ЖЭС № 130, который обслуживает дом. По информации службы, в девятиэтажке есть свой ЖСПК 743.

— В этом доме есть председатель, который занимался утеплением дома. На место уже вызвали подрядчиков, выполнявших работу, будут разбираться. Мы огородили дом, — рассказали в диспетчерской ЖЭС № 130.

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