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На шахте в Солигорском районе застряла транспортная кабина с работникам

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  • 3.11.2023, 19:52
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На шахте в Солигорском районе застряла транспортная кабина с работникам

На месте пять скорых.

В Солигорском районе на территории 2-го рудоуправления произошло ЧП. Об этом сообщает паблик «Солигорские автолюбители» во «ВКонтакте».

«По информации подписчиков, на 2-ом РУ оборвалась клеть (или не сработала автоматика). На месте 5 скорых, ВГСО», — говорится в сообщении.

В МЧС кратко прокомментировали происшествие, добавив, что информация на данный момент уточняется.

«В результате инцидента на территории 2-го рудоуправления ОАО „Беларуськалий“ в Солигорском районе Минской области застряла транспортная кабина. В ней, по предварительной информации, находятся 5 работников предприятия», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации Минздрава, двум пострадавшим работникам ОАО «Беларуськалий», которых уже извлекли из шахты, оказывается медицинская помощь.

«На данный момент один пострадавший (1991 года рождения) уже госпитализирован. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника. Второй пострадавший — более тяжелый. У него, по предварительной информации, перелом позвоночника и конечностей», — сообщили медики.

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