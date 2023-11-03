Ударом HIMARS уничтожен радар поиска и наведения российского комплекса С-300 3.11.2023, 20:02

Видеофакт.

Ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения ракетного комплекса С-300 на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью точным ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения С-300, который использовался для наведения ракет С-300 во время ударов по Запорожью. Радар поиска и наведения является основным компонентом комплекса С-300, и его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400. Это одно из важных огневых поражений на этой неделе благодаря силам обороны Украины», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».