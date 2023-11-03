закрыть
3 ноября 2023, пятница, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ударом HIMARS уничтожен радар поиска и наведения российского комплекса С-300

  • 3.11.2023, 20:02
Ударом HIMARS уничтожен радар поиска и наведения российского комплекса С-300

Видеофакт.

Ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения ракетного комплекса С-300 на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью точным ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения С-300, который использовался для наведения ракет С-300 во время ударов по Запорожью. Радар поиска и наведения является основным компонентом комплекса С-300, и его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400. Это одно из важных огневых поражений на этой неделе благодаря силам обороны Украины», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип