«Трещать по швам экономическая система начнет очень скоро» 3.11.2023, 20:13

Эксперты на ценах на мясо и водку показали проблемы, которые могут «рвануть».

Эксперты проекта «Нашы грошы» составили очередной индекс «чарки-шкварки» — за июль-октябрь этого года. Как следует из исследования, доходы белорусов в пересчете на мясо и водку за последний год заметно выросли. Однако причины, за счет которых этого удалось добиться, грозят проблемами в экономике, полагают аналитики. При этом они видят признаки включения печатного станка.

Как и почему за год выросли доходы белорусов в «чарках-шкварках»

«Последний год мы слышим из всех пропагандистских СМИ победные реляции. Они рапортуют, что ВВП растет „на зло врагам“, зарплаты бьют все мыслимые рекорды, переориентация экономики на восточный вектор успешно идет полным ходом», — отмечают аналитики проекта «Нашы грошы».

Они обращают внимание на то, что в июле-сентябре средняя зарплата белорусов в в пересчете на мясо и водку побила все предыдущие рекорды и составила 525 «чарак-шкварак». Это на 26 таких набора больше, чем в третьем квартале 2022-го.

«Есть ли „жирок“, и сколько его осталось? Давайте разбираться, в чем причины такого большого роста. На наш взгляд, он произошел по двум основным причинам. Первая — экономику накачали огромными заработными платами. Вторая — инфляция в стране находится на минимальном значении — 2% годовых. Так медленно цены еще никогда не росли», — уточняют аналитики.

По их мнению, не существует объективных долгосрочных причин, по которым предприятия повышали бы зарплату. Эксперты поясняют этот рост включением печатного станка и подпиткой предприятий дешевыми кредитами. «Цены же стоят на месте потому, что правительство накинуло на них аркан и основательно придушило. Мы видим, как белорусское правительство пытается обмануть базовые законы рынка. Зарплаты людей — это часть себестоимости продукции. Раздавая повышенные зарплаты, ты автоматически повышаешь себестоимость продукции. Но мы этого повышения не видим. Пока», — полагают аналитики.

Они подразумевают госрегулирование цен на некоторые товары, которое ввели в октябре 2022 года.

Аналитики составляют индекс «чарки-шкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса бигмака, которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров.

Индекс «чарки-шкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

Чем грозит такой «перегрев» в экономике

Рост зарплат и удержание инфляции административным ресурсом грозят проблемами в экономике, считают аналитики.

«Стоит напомнить, что попытки такого обмана предпринимались неоднократно ранее и каждый раз заканчивались катастрофой — значительным падением уровня жизни белорусов, резким скачком инфляции, обесцениванием национальной валюты. Не удастся избежать больших проблем и на этот раз», — полагают эксперты «Нашы грошы».

Они вспомнили заявление Александра Лукашенко, который 27 октября анонсировал, что намерен в скором времени провести совещания по регулированию цен.

«Очевидно, что в правительстве понимают: аттракцион под названием „ценам стоять“ содержать долго, учитывая нынешние экономические проблемы страны, не удастся. В итоге мы получим еще более больную экономику, при которой драгоценные ресурсы долгое время тратились на абсолютно популистские цели, — убеждены аналитики проекта „Нашы грошы“. — При этом, говоря о происходящем, Лукашенко отмечает: „Еще есть жирок, который можно шлифовать. Удается цены держать на нужном уровне. Но еще есть над чем работать“. Со своей стороны мы констатируем — если „жирок“ и есть, то его осталось крайне мало, и скоро придется шкрябать уже по голым костям. А это — очень больно».

Аналитики назвали сфера, которая может в первую очередь почувствовать на себе проблемы из-за жесткого ценового регулирования, — это торговля.

«Трещать по швам сложившаяся экономическая система начнет очень скоро и проявляться это начнет, скорее всего, в сфере торговли, которую заковали в кандалы ограничений на цены. Предприятия, работающие в условиях ценового диктата, вынуждены выживать, сокращая прибыль. А сокращая прибыль, они отказываются от развития. При долгом существовании в таких условиях далее следует деградация и смерть, — отмечают эксперты. — Первые «ласточки» — проблемы у торговых сетей «Буслiк» и «Еврошоп». Напомним, что до этого почили значительно более крупные игроки (которые не дожили даже до жесткого регулирования цен) — «Радзивиловский» и «Виталюр».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».