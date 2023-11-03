В спрятанной в центре Минска сталинке продается уютная квартира 4 3.11.2023, 20:30

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Это точно жилой дом?

Этот жилой дом спрятался прямо за площадью Независимости, но здесь тихий дворик и рядом потоком не ездят машины. Как так получилось? Дело в том, что эта сталинка на Ленинградской, 10 находится возле пешеходной дорожки между Мингорисполкомом и юрфаком БГУ. А еще там продается уютная (хоть и недешевая) квартира, пишет Realt.by.

Вы точно видели этот дом, если шли от ТРЦ «Столица» к улице Ленинградской. Эта сталинка 1955 года будто приклеена к двум соседним зданиям: Мингорисполкому и юрфаку БГУ.

А вот этот дом на карте:

А еще этот дом известен тем, что раньше на первом его этаже был загс Московского района. Но теперь шумного (но веселого) соседства нет: загс переехал, а его место заняло Главное управление юстиции Мингорисполкома.

А еще в этом доме тихий, уютный и зеленый дворик. Почти мини-сквер. Вот как там летом:

А так дворик выглядит осенью и весной:

Поскольку дом маленький, квартиры продаются в нем редко. Но недавно появилась одна — двушка на третьем этаже. Ее площадь 62,3 «квадрата».

Ремонт в квартире сделан в классическом стиле. Вся отделка — из ясеня, полы — из бамбука. Вот так выглядит гостиная с балконом:

А это спальня. В ней есть еще и небольшая гардеробная.

В кухне среди прочего есть посудомоечная машина Siemens и холодильник Samsung. Установлена также система фильтрации воды.

Санузел в квартире совмещенный, отделан гранитом и плиткой.

За квартиру просят 157 250 долларов (2500 долларов за метр).

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