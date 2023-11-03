Украинские бойцы из ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов

Украинские бойцы из ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов1
- 3.11.2023, 20:39
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Видеофакт.
Бойцы расчета украинского ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов на Сватовском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела украинских воинов опубликована в соцсетях.
«В районе Первомайское-Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей (Сватовское направление) во время подготовки врага к штурму наших позиций бойцам «Сталевого кордону» удалось одним выстрелом из ПТРК «Стугна» уничтожить сразу 5 вражеских пехотинцев», - говорится в комментарии к видео.