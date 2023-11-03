Украинские бойцы из ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов 1 3.11.2023, 20:39

2,012

Видеофакт.

Бойцы расчета украинского ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов на Сватовском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела украинских воинов опубликована в соцсетях.

«В районе Первомайское-Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей (Сватовское направление) во время подготовки врага к штурму наших позиций бойцам «Сталевого кордону» удалось одним выстрелом из ПТРК «Стугна» уничтожить сразу 5 вражеских пехотинцев», - говорится в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».