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Украинские бойцы из ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов

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  • 3.11.2023, 20:39
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Украинские бойцы из ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов

Видеофакт.

Бойцы расчета украинского ПТРК «Стугна» ликвидировали одним выстрелом пятерых оккупантов на Сватовском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела украинских воинов опубликована в соцсетях.

«В районе Первомайское-Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей (Сватовское направление) во время подготовки врага к штурму наших позиций бойцам «Сталевого кордону» удалось одним выстрелом из ПТРК «Стугна» уничтожить сразу 5 вражеских пехотинцев», - говорится в комментарии к видео.

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