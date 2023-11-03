В Минск придет новый зарубежный авиаперевозчик 3 3.11.2023, 20:54

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Будет летать в популярном южном направлении.

В Беларусь придет еще один перевозчик — чартерная турецкая авиакомпания Southwind Airlines, которая уже летает в Россию и другие страны. Об этом на пресс-конференции 3 ноября рассказал директор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко.

Хоронеко сообщил, что в Минск будет летать чартерная турецкая авиакомпания Southwind Airlines — она уже проходит оформление необходимой документации в Департаменте по авиации.

— Они планируют начать полеты в Республику Беларусь, в Стамбул, — сказал директор аэропорта.

Когда начнутся перевозки, он не уточнил.

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, которая была создана в 2022 году для полетов из Турции в Россию. Впоследствии были открыты рейсы в Грузию, Израиль, Германию, Великобританию и другие страны. Флот перевозчика состоит из 14 самолетов Airbus и Boeing, перевозчик базируется в Анталье.

Сейчас в Стамбул белорусам можно попасть самолетами авиакомпании «Белавиа». Раньше из Минска в Турцию летала также турецкая авиакомпания Turkish Airlines, но рейсы были приостановлены в феврале 2022 года.

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