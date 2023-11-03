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До +14 градусов ожидается в Беларуси в субботу

  • 3.11.2023, 21:12
До +14 градусов ожидается в Беларуси в субботу

Будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по восточной части пройдут дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью в западных и центральных районах - до 15-18 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 3 до плюс 9 градусов, а днем - от плюс 8 до плюс 14 градусов.

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