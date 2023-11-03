СМИ: Зеленский может посетить Израиль 3.11.2023, 21:16

Владимир Зеленский

Визит может состояться на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Израиль, подготовка к визиту уже «на продвинутой стадии», сообщает The Times of Israel со ссылкой на репортаж израильского «12 канала».

Украинский президент может приехать в Израиль уже в понедельник или во вторник, сказано в сообщении. Министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что такой визит «станет важным сигналом».

«12 канал» со ссылкой на дипломатические источники пишет, что между Израилем и Украиной идут переговоры на высоком уровне по поводу приезда Зеленского.

Ynet передает, что окончательная дата визита пока не известна, но ожидается, что Зеленский прибудет в Израиль на следующей неделе.

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