В Беловежской пуще вырос редкий и необычный гриб-трутовик 3 3.11.2023, 21:29

1,950

Фотофакт.

В Беловежской пуще вырос редкий и необычный гриб-трутовик — спарассис курчавый, или «грибная капуста». Теоретически он годится в пищу, но, поскольку в нашей стране включен в Красную книгу, собирать его все равно запрещено. В пресс-службе нацпарка грибникам, встретившим спарассис в лесу, советуют «полюбоваться и пройти мимо».

Спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen) Fr) получил народное название «грибная капуста» за характерную кудряво-шаровидную форму плодовых тел, внешне очень похожих на вилки цветной капусты. Молодые грибы — белого цвета, а позже приобретают желтоватый или охряной оттенок.

Спарассис — это трутовый гриб, или трутовик: так называются грибы, растущие, как правило, на старой или мертвой древесине (в Беловежской пуще много таких деревьев, которые служат для них подходящим домом и заодно пищей).

«Грибную капусту», несмотря на ее необычный внешний вид, можно есть, однако собирать в Беларуси категорически нельзя: этот гриб занесен в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

«Если вы встретите в лесу это „грибное счастье“, то просто полюбуйтесь его красотой и необычностью, сфотографируйте и… пройдите мимо», — советуют в нацпарке.

Там напоминают, что за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных видов физлицу грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (от 740 до 1110 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».