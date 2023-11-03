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ВСУ отразили десятки атак оккупантов под Марьинкой, Авдеевкой и Синьковкой

  • 3.11.2023, 21:40
ВСУ отразили десятки атак оккупантов под Марьинкой, Авдеевкой и Синьковкой

Россияне восемь раз пытались вернуть себе позиции под Клещиевкой.

За минувшие сутки произошло 53 боевых столкновения между силами обороны и российскими оккупантами. Об этом 3 ноября в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два – по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 11 разведывательных беспилотников, 24 ударных дрона типа Shahed-136/131 и одну ракету Х-59 врага», – сказано в сводке.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов и 10 артиллерийских средств противника.

«На купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили семь атак», – отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на бахмутском направлении россияне восемь раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Кроме того, оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области.

«На авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Всего силы обороны отбили 17 атак», – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силы обороны Украины отбили 14 атак, на запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

«В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», – подытожили в Генштабе ВСУ.

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