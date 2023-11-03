Белорусы отказываются от картошки? 4 3.11.2023, 22:05

3,884

На сколько упали продажи.

В январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи картофеля в Беларуси сократились. В то же время в отдельных регионах наблюдается положительная динамика, пишет Myfin.by.

По данным Белстата, в январе-сентябре 2023 года организациями торговли Беларуси (без микроорганизаций) было реализовано 50 959 тонн свежего картофеля. Для сравнения: за такой же период прошлого года объем реализации составил 55 250,5 тонны.

Таким образом, по итогам трех кварталов текущего года продажи картофеля в нашей стране просели на 7,8% по отношению к январю-сентябрю 2022 года.

В Могилевской области продажи сократились на 32,3%, в Гомельской — на 13,4%, в Минской — на 12,2%, в Брестской — на 8,5%, в Витебской — на 6,1%.

Положительная динамика отмечена в Гродненской области. Правда, небольшая — плюс 0,4%. Более существенный рост продаж наблюдался в Минске — плюс 16,5%.

При этом следует учитывать, что представленная статистика относится лишь к картофелю, реализованному организациями торговли. А ведь далеко не каждый житель нашей страны покупает бульбу в магазине.

В регионах, к примеру, потребность населения в картофеле во многом закрывается за счет личных подсобных хозяйств. Другое дело — столица. Здесь потребители гораздо чаще приобретают картошку в супермаркетах или на рынках.

Теперь от статистики продаж перейдем к статистике потребления. По информации Белстата, в 2017 году потребление картофеля и картофелепродуктов (в расчете на душу населения) составляло 165 кг. В 2021 году показатель был на уровне 159 кг. В прошлом году потребление вернулось к росту (161 кг), но пока все равно не дотягивает до уровня пятилетней давности.

Снижение наблюдается и на уровне домашних хозяйств. В 2017 году в Беларуси потребление картофеля в домашних хозяйствах (в расчете на члена домохозяйства) составляло 63 кг. По итогам 2021 года — 59 кг.

Недавно в Минсельхозпроде сообщили, что урожайность картофеля в этом году значительно выше, чем в 2022 году. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируют получить более 1 млн тонн картофеля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».