«В «дизелях» крутят пробеги уже не только в Беларуси» 1 3.11.2023, 22:27

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Чем белорусу не понравился VW Tiguan Allspace 1.5 TSI.

Ещё недавно увеличенная версия Tiguan с приставкой Allspace воспринималась диковинкой, но сейчас раздел с моделью наполнился экземплярами, пригнанными из ЕС и США. Av.by на подъёмнике изучил VW Tiguan Allspace с пробегом 172 тысячи километров, причём не с дизелем, а с бензиновым TSI объёмом 1,5 литра.

«В „дизелях“ крутят пробеги уже не только в Беларуси»

Могилевчанин Никита владеет Volkswagen Tiguan Allspace несколько месяцев. Ранее в семье мужчины эксплуатировали Ford Escape и Chevrolet Equinox — оба кроссовера в своё время пригонялись из США. Удлинённый «Тигуан» — первое приобретение автомобиля в Европе.

— Предыдущие «Эскейп» и «Эквинокс» мне нравились, но, к примеру, Chevrolet я заказывал в самой простой комплектации и за год убедился: это Renault Duster в другом кузове. Не хочу никого обидеть, однако ощущение именно такое, — вспоминает наш герой. — После родился ребёнок, а супруга решила, что готова тоже водить машину. Соответственно, захотелось найти вариант побольше и комфортнее.

— Вновь обращаться к американским аукционам мы не стали. На Chevrolet Equinox сильно обожглись, ведь при его покупке и доставке мы попали буквально на все санкции. Кроссовер шёл четыре месяца, переплаты получились огромными. Чтобы было быстрее, начали изучать ассортимент на вторичном рынке Европы. Изначально присматривались к Peugeot 3008 и 5008, пока не увидели Tiguan Allspace коллеги — он на тот момент недавно купил. Посидели в салоне, и… понравился!

— Когда приступили к подбору, перед нами стал сложный вопрос. Выбирать замечательную комплектацию, но непопулярные в Беларуси двигатели? Или всё-таки наоборот: взять с самой простой оптикой, бедным оснащением и дизельным мотором?.. Остановились в итоге на версии 1.5 TSI — зато с хорошим пакетом опций.

Про дизель мы думали, отрицать это бессмысленно. Насторожило вот что: в дизельных двигателях крутят пробеги уже не только в Беларуси — в некоторых европейских странах этим тоже занимаются. Потому и выбрали «бензинку».

— Хотя нас кормили байками, якобы из Европы доставить машину можно за месяц, ожидание заняло два. Как обычно это бывает, за две недели «Фольксваген» добрался до Литвы, но некоторые нужные документы остались в Нидерландах, и бумаги пересылали очень-очень долго.

«Про 1.5 TSI ничего не знают ни в Беларуси, ни в России»

Напомним, что Volkswagen Tiguan Allspace — это удлинённый вариант компактного немецкого кроссовера, причём предлагаемый с пяти- и семиместной компоновкой салона. В увеличенном виде «Тигуан Олспэйс» тянет на вполне приличный среднеразмерный SUV.

Длина кроссовера достигает 4 701 мм, высота — 1 673 мм, а ширина вписывается в 1 839 мм. Колёсная база «пятидверки» составляет солидные 2 791 мм.

— О турбобензиновом 1.5 TSI ничего не знают ни в Беларуси, ни в России. Машины с такими моторами на наши рынки официально не поставлялись, а на «вторичке» люди их опасаются. Мне звонили по объявлению со словами, мол, я ошибся — под капотом всё-таки 1,4-литровый двигатель. Нет никакой ошибки — данный ДВС используется в разных современных моделях Volkswagen: Polo, Passat, Arteon, Tiguan Allspace и других. Более того, имеются модификации на 130 и 150 сил. Я пробовал в Могилёве 130-сильный VW Passat приятеля с 1.5 TSI, и мне не понравилось, потому выбор пал на более мощный вариант.

— Насчёт динамики… Машина тяжёлая, а здесь стоит полуторалитровый двигатель — безусловно, это сказывается. Тем не менее, назвать Tiguan Allspace пенсионерским не получится: в городских условиях его более чем хватает. На трассе — тоже. Вот сегодня я ехал из Могилёва в Минск: при 100—120 км/ч получается расход порядка 6—7 литров бензина. Судя по отзывам знакомых, на 140—150 км/ч будет уже 8—8,5 л.

— Если верить бортовому компьютеру, в Минске на МКАД и при отсутствии пробок будет выходить около 8—9 л. Когда «торкаешься» от светофора к светофору, получится побольше — ближе к десятке.

— Коробка — DQ381. Тоже типа из последних версий, то есть на данный момент они самые доработанные. Нельзя говорить, якобы верх совершенства, но в «Фольксвагенах» это более-менее нормальная КПП сейчас.

Конструктивно Tiguan Allspace не отличается от обычной версии кроссовера. Крупный «собрат» по-прежнему базируется на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Спереди у «паркетника» находится независимая «двухрычажка», а сзади размещена конструкция с четырьмя рычагами. В виде опции для топовых комплектаций предлагались управляемые электронными системами амортизаторы.

Пятиместная версия VW Tiguan Allspace (как у нашего героя) может похвастаться багажным отделением вместимостью от 760 до 1 920 литров. Задние сиденья складываются в ровный пол, образуя просторную площадку.

«Дилер из Нидерландов прислал историю обслуживания, причём с артикулами расходников»

— Радует, что удалось соблюсти требования к комплектации: большой мультимедийный экран, адаптивный «круиз», внутренняя подсветка. Панорамная крыша с люком — это оказался какой-то заскок у супруги, мол, она должна быть.

Машина напичкана всем, но странно, что нет контроля мёртвых зон, а вместо камер на 360 градусов там только задняя плюс парктроники по кругу. Неожиданностью стал фаркоп. Я им не пользуюсь, но торчит — и ладно. Может, когда-нибудь пригодится, — перечисляет элементы модификации владелец. — Массаж сидений тоже такая вещь… Пользуешься им — приятно, но если бы его не было, то я и не заметил бы этого.

— VW пришёл с 169 тысячами километров на одометре. Мы в этой машине прокрутили все блоки и продиагностировали по десять тысяч раз — искали смотанный пробег. Плюс всё-таки двигатель — 1.5 TSI, то есть нужно было понимать, в каком состоянии ГРМ. В европейских сервисных книгах рекомендаций мы не нашли, потому проверяли досконально.

Специалисты сказали, что состояние авто замечательное, мол, пока можно расслабиться. По мелочам мы заменили задние тормозные колодки, фильтры, моторное масло — и то для собственного спокойствия, заодно с масляным сервисом.

— Наверное, самый большой плюс «Фольксвагенов» из Европы в том, что дилеры дают полный отчёт о сервисном обслуживании. Я писал в Нидерланды, и они по электронной почте прислали всю историю. Вот так просто — с указанием VIN-кода! Они без каких-либо вопросов скинули всё, причём с артикулами расходников, которые они в эту машину устанавливали, — удивляется Никита.

— У нас с женой один ребёнок, поэтому смысла в семиместном транспорте не было. А вот в нашем пятиместном просторный багажник очень сильно выручает. В «Эквиноксе» был сопоставимый по размерам, но в VW он всё равно вместительнее.

— Почему продаёте кроссовер, если он всем устраивает?

— В этом нет секрета. Жена тоже хочет пользоваться автомобилем, а одна машина на двоих — плохой и неудобный вариант. Так как на две денег не хватит, то в идеале хотим разменять Tiguan Allspace. Ну или продать его, а купить два других, чтобы все остались довольны, — отмечает владелец.

На подъёмнике

Проверить реальное состояние пятилетнего VW Tiguan Allspace 1.5 TSI отправляемся к специалистам СТО Tony Motors. Узнаем, что покажет независимая диагностика, — всё-таки пробег кроссовера перевалил отметку 170 тысяч километров.

— Честно говоря, здесь придраться не к чему даже при большом желании. Тормозные колодки сзади новые, видно, что только недавно заменённые. Двигатель и коробка сухие, без запотеваний и признаков негерметичности, — перечисляет мастер.

— В подвеске люфтов и надрывов не обнаружено. Диагностика электронных блоков управления также не выявила ошибок, — резюмирует специалист. — Что тут ещё скажешь? Турбированный 1.5 TSI пока слабо представлен на нашем рынке, поэтому его характерные «болячки» неизвестны. Предположу, что слабые места будут схожи с таковыми у аналогичного 1.4 TSI.

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