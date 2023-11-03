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Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций

  • 3.11.2023, 22:37
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Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций
Владимир Зеленский

Сергей Лупанчук является опытным офицером, который участвовал в боях.

Новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Сергей Лупанчук является опытным офицером, который участвовал в боях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Провел замену в командном составе ВСУ. Назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим ССО. Это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности», - заявил Зеленский.

По его словам, бывший командующий ССО генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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