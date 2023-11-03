Каких щук ловят рыбаки на Зельвенском водохранилище 3.11.2023, 22:53

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Спиннинг в дугу.

В рыболовных группах заядлые рыбаки делятся своими уловами, пишут отчеты с рыбалок. Gs.by посмотрел в сообществе «Рыболовы Слонима», насколько везет местным рыболовам на Зельвенском водохранилище.

Сергей Юхневич 29 октября показал свой озерный трофей, выловленный в Зельве.

Пользователю под ником Patel Can также в последние дни октября улыбнулась рыбацкая удача, и не раз. «Зельва, сегодня до обеда, большая 4900», — отчитался рыбак об улове.

А 28 октября улов у него был таким. Сергей Пухтеев отметил, что на Зельве окунь категорически бастовал. «Судачок, как обычно, только для фотосессии. Ну и две щучки — 1,38 и 1,47 кг», — отчитался рыболов, приложив к отчету фотогрфаии.

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