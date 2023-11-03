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СБУ объявила подозрение брату олимпийского чемпиона Сергея Бубки

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  • 3.11.2023, 23:02
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СБУ объявила подозрение брату олимпийского чемпиона Сергея Бубки

СМИ обвиняли его в помощи России.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Василию Бубке в сотрудничестве с оккупантами «ДНР». Речь идет о брате олимпийского чемпиона Сергея Бубки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что Василий Бубка в 1996 году зарегистрировал ООО «ФИРМА МОНБЛАН». Уже после оккупации Донецка в 2014 году он перерегистрировал эту компанию в так называемых «налоговых органах ДНР».

В период с 2014 по 2023 годы он уплатил определенные налоги, сборы и пошлины в бюджет так называемой «ДНР». За это ему объявили о подозрении по факту содействия деятельности террористической организации.

Уже в 2023 году он снова перерегистрировал свою компанию по так называемым законам РФ.

Далее он заключил ряд договоров с так называемыми «органами власти» на оккупированной территории и поставлял им топливо.

СБУ объявила ему о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в частности оккупационной администрацией государства-агрессора.

Следователь вызвал Василия Бубку на допрос на 6, 7 и 8 ноября.

Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что фирма «МОНБЛАН» принадлежит брату Сергея Бубки и продолжает работать в оккупации.

Им удалось установить, что в мае 2023-го года компания заключила официальные «контракты» с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.

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