Армения подтвердила свое намерение сближаться с ЕС 3.11.2023, 23:15

Ереван пытается дистанцироваться от РФ.

Руководство Армении подтвердило свой интерес в углублении отношений с Евросоюзом.

Об этом на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает News.am.

По его словам, в экономическом плане, в том числе энергетической взаимосвязанности, и в целом в плане ценностей, Армения действительно заинтересована в углублении отношений с ЕС и его странами-членами.

«И надо отметить, что осознание этого видим как с армянской стороны, так и со стороны многочисленных европейских стран, ЕС. Свидетельство этого – нынешний визит (главы МИД Германии). Мы идем именно таким путем», – отметил Мирзоян.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ЕС является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы.

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