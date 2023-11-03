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В самолетах «Белавиа» запустят систему развлечений и локальный Wi-Fi

  • 3.11.2023, 23:28
В самолетах «Белавиа» запустят систему развлечений и локальный Wi-Fi

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Стало известно, что в самолетах «Белавиа» появится система развлечений. Подробности во время пресс-конференции озвучил генеральный директор компании Игорь Чергинец.

По его словам, сейчас проводится серьезная работа, связанная с системой развлечений на борту самолетов «Белавиа».

- Это не значит, что аниматоры будут бегать, - уточнил он.

Гендиректор добавил, что речь идет про локальный wi-fi. Кроме того, в систему планируют загрузить аудиокниги, фильмы, а также СМИ, книги, газеты, журналы. Он отметил, что система будет установлена на всех бортах «Белавиа», пояснив, что у пассажиров будет возможность на своих мобильных устройствах посмотреть фильмы, послушать музыку, прочесть книги, закачанные на борт.

- Я думаю, что в течение следующего года это станет возможным на всех наших самолетах. Ведется такая работа с российской компанией, - заявил Чергинец.

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