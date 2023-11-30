«Задрожал телецентр»: в Брянске прогремел мощный взрыв на складе «Шахедов» 3 30.11.2023, 8:11

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Сообщается об атаке нескольких групп беспилотников.

Вечером в среду, 29 ноября, в российском Брянске в 18:12 по местному времени прогремел мощный взрыв. Сообщалось об ударе по складу, где хранились иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

В России их называют «Геранями» и используют для атак на объекты украинской инфраструктуры.

Об этом писали российские Telegram-каналы. Также были опубликованы кадры взрыва в Брянске, передает obozrevatel.com.

Утверждалось, что склад с «Шахедами» был атакован несколькими группами украинских беспилотников.

В сети писали, что от взрыва задрожали стены дома, расположенного в районе телецентра в Брянске. Информация о возможных пострадавших уточняется.

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