Гауляйтер Балицкий подставил Путина

Гауляйтер Балицкий подставил Путина4
- 30.11.2023, 8:17
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И признался в военном преступлении.
«Губернатор» оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий подставил Россию признанием о военном преступлении.
Он подтвердил, что РФ массово захватывает имущество украинцев на захваченных территориях.
Интервью с откровениями коллаборанта Балицкого вышло на днях на одном из федеральных телеканалов России, передает Диалог.UA.
Балицкий открыто заявил, что РФ захватывает магазины и жилые дома украинцев, которые не возвращаются в течение трех месяцев. В квартирах простых граждан размещают представителей оккупационного контингента, которых массово завозят из России.
«Если магазин в течение трех месяцев был закрыт, мы его определяли как «бесхоз» и передавали тем, кто в состоянии наладить работу. То же самое касается и «брошенных» домов, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы были или нет, но мы забираем эти объекты и передаем их силовикам, работникам суда, учителям, врачам и так далее, которые приезжают к нам (из России - ред.) вахтовым методом», - заявил Балицкий.
При этом он признался, что на захваченных территориях Украины царит полная нищета. Людям просто не на что жить, в связи с чем они вынуждены уезжать. А их дома сразу же захватывают россияне.
«Люди у нас заняты сегодня на уровне 25%, и это, скажем так, показатель не очень высокий, потому что промышленность не работает», - сказал гауляйтер.