Гауляйтер Балицкий подставил Путина 4 30.11.2023, 8:17

5,368

Евгений Балицкий

И признался в военном преступлении.

«Губернатор» оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий подставил Россию признанием о военном преступлении.

Он подтвердил, что РФ массово захватывает имущество украинцев на захваченных территориях.

Интервью с откровениями коллаборанта Балицкого вышло на днях на одном из федеральных телеканалов России, передает Диалог.UA.

Балицкий открыто заявил, что РФ захватывает магазины и жилые дома украинцев, которые не возвращаются в течение трех месяцев. В квартирах простых граждан размещают представителей оккупационного контингента, которых массово завозят из России.

«Если магазин в течение трех месяцев был закрыт, мы его определяли как «бесхоз» и передавали тем, кто в состоянии наладить работу. То же самое касается и «брошенных» домов, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы были или нет, но мы забираем эти объекты и передаем их силовикам, работникам суда, учителям, врачам и так далее, которые приезжают к нам (из России - ред.) вахтовым методом», - заявил Балицкий.

При этом он признался, что на захваченных территориях Украины царит полная нищета. Людям просто не на что жить, в связи с чем они вынуждены уезжать. А их дома сразу же захватывают россияне.

«Люди у нас заняты сегодня на уровне 25%, и это, скажем так, показатель не очень высокий, потому что промышленность не работает», - сказал гауляйтер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу