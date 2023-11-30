Стали известны новые подробности задержания главы Березовского мясоконсервного комбината 8 30.11.2023, 8:33

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Во внутреннем кармане пиджака у него «нашли» 22 тысячи рублей.

О задержании гендиректора Березовского мясоконсервного комбината Владимира Жуковича стало известно еще две недели назад. Теперь были озвучены детали этого дела.

Подробности рассказали в сюжете ОНТ.

Владимира Жуковича остановили в машине сразу после получения взятки. Во внутреннем кармане пиджака у него нашли 22 тысячи рублей. Деньги Жуковичу передал основатель компании «Миттрейд-Инвест» Сергей Орликов — за заключение договора на поставки пищевых добавок для комбината.

На госТВ говорят, что он давал Жуковичу по 7 тысяч рублей раз в квартал, минимум с 2015 года.

Орликова также задержали.

Для передачи взятки они встречались в придорожном кафе «Ампир» от комбината, где есть тайные банкетные залы и на входе в которые нет видеонаблюдения.

В кабинете Жуковича нашли глушилку радиосигналов и устройство, чтобы находить скрытые аудио– или видеозаписывающие устройства.

Рассказывается, что гендиректор мясоконсервного комбината ранее выкупил бывшую базу отдыха на берегу озера Белое в Березовском районе — под агроусадьбу. Оформили ее на жену Орликова.

В сюжете утверждается, что Жукович также закупал сырье у сельхозпроизводителей Березовского, Дрогичинского и Пружанского районов, а деньги за поставку переводил не им напрямую, а частному автосервису. Основатель того автосервиса — сын Жуковича.

При этом на самом комбинате регулярно отчитывались о заседаниях комиссии по противодействию коррупции.

Жукович и Орликов, как утверждается, в итоге дали признательные показания. Сейчас проверяют, давали ли гендиректору мясоконсервного комбината взятки другие фирмы.

Березовский мясоконсервный комбинат — самое большое в стране предприятие по переработке мяса. Ему подчинены несколько предприятий в Брестской области, включая Барановичский мясокомбинат.

Филеи, бастурма, колбасы этого завода находятся даже в тех областях, где есть свои переработчики. Этот же комбинат — лидер по поставкам переработанного мяса в Россию.

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