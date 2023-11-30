Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия 30.11.2023, 8:37

1,042

Еще на один день.

Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима перемирия, чтобы продолжить обмен пленными.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий соглашения прекращение огня будет продолжено», - говорится в коротком заявлении армии Израиля.

В ХАМАС заявили, что перемирие продлено якобы на один день. Отметим, что первоначальные договоренности о режиме прекращения огня заканчивались сегодня утром, 30 ноября.

В рамках соглашения ХАМАС должен будет освобождать по меньшей мере 10 заложников в каждый дополнительный день режима перемирия.

Израиль, в свою очередь, обязуется освобождать не менее 30 палестинских заключенных на каждые 10 израильских заложников.

Напомним, перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня.

После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Вчера, 29 ноября, сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что его страна продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу