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Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия

  • 30.11.2023, 8:37
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Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия

Еще на один день.

Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима перемирия, чтобы продолжить обмен пленными.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и при соблюдении условий соглашения прекращение огня будет продолжено», - говорится в коротком заявлении армии Израиля.

В ХАМАС заявили, что перемирие продлено якобы на один день. Отметим, что первоначальные договоренности о режиме прекращения огня заканчивались сегодня утром, 30 ноября.

В рамках соглашения ХАМАС должен будет освобождать по меньшей мере 10 заложников в каждый дополнительный день режима перемирия.

Израиль, в свою очередь, обязуется освобождать не менее 30 палестинских заключенных на каждые 10 израильских заложников.

Напомним, перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня.

После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Вчера, 29 ноября, сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что его страна продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.

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