В МАГАТЭ зафиксировали взрывы около двух АЭС в Украине 30.11.2023, 8:44

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Что известно?

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о «звуках военной активности» в течение 29 ноября около двух украинских атомных электростанций. Речь идет о Запорожской и Хмельницкой АЕС.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером в среду на официальном сайте агентства. В частности, группа МАГАТЭ, которая наблюдает за ситуацией на Хмельницкой АЭС, в ночь на 29 ноября зафиксировала несколько взрывов в непосредственной близости в течение 20 минут.

Как заявил гендиректор агенства Рафаэль Гросси, хоть станция не пострадала напрямую, инцидент показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока продолжается война.

При этом в учреждении не сказали, с чем были связаны «звуки взрывов». Как известно, вечером 28 ноября в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российскими оккупантами дронов-камикадзе. В Хмельницкой ОВА заявили, что в области были слышны взрывы.

Гросси отметил, что особое внимание сосредоточено на ситуации около захваченной российскими войсками Запорожской АЭС в Энергодаре, поскольку она расположена на линии фронта.

«Но событие вчерашнего вечера служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвержены ракетным и другим атакам», – заявил он, добавив, что все ядерные объекты Украины остаются уязвимыми, либо напрямую в случае попадания ракеты, либо косвенно, если их внешнее электроснабжение будет нарушено.

Кроме того, команда экспертов также сообщила о звуках взрывов на некотором расстоянии от ЗАЭС в течении последних суток.

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