Захарова устроила проблемы для самолета с Лавровым
- 30.11.2023, 8:49
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Борт резко изменил курс во время полета на саммит ОБСЕ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье для участия в совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 30 ноября написало российское пропагандистское агентство ТАСС.
Отмечается, что самолет Лаврова по пути в Скопье пролетел над Турцией, а также Грецией, хотя ранее маршрут планировался через Болгарию.
По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, самолет Лаврова (RSD308) летел из России над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии, пишет российский РБК.
С конца февраля 2022-го Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство ЕС для страны-агрессора РФ, после ее полномасштабного вторжения в Украину. И Болгария, и Греция – члены Европейского союза.
Как указало ТАСС, а также российский «Интерфакс», Болгария в виде исключения разрешила самолету Лаврова использовать свое воздушное пространство для пролета в Скопье, однако потребовала, чтобы на его борту не было спикера российского МИД Марии Захаровой, против которой ЕС ввел санкции, запретив въезд на свою территорию. Лавров также находится под санкциями ЕС, но на него не был наложен запрет на поездки, чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы.
Захарова сообщила в Telegram в ночь на 30 ноября, что находится в Скопье.