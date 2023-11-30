ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра и перебрасывают штурмовые группы 30.11.2023, 9:06

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В районе Крынок уже действуют сотни украинский военных.

29 ноября украинские военные продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись на юго-запад от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры утверждали, что под Крынками продолжаются бои. По этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

В ISW отмечают, что постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, военные аналитики заявили, что РФ не способна создать сплоченную командную структуру среди сил, которые обороняются на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), которые действуют вблизи Крынок отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовывали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

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