Политолог: Параноик Лукашенко имеет реальные проблемы с головой
- 30.11.2023, 9:13
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Саммит ОДКБ добавил хлопот диктатору.
Последний саммит ОДКБ в Беларуси показал: организация сдувается. Тремор Лукашенко это только подтвердил.
Об этом «Белсату» заявил политолог Дмитрий Болкунец.
«Если говорят о том, что ОДКБ гарантирует безопасность стран в случае, например, каких-то внешних угроз, то будут ли беларусские войска защищать Дальний Восток России или даже рубежи Казахстана или Кыргызстана? Нет. Этого не будет. И киргизские войска не будут защищать белорусско-польскую границу, если что-то там произойдет. Но ничего не случится, так как никто никакой угрозы не несет, кроме того тремора, который происходит в голове Лукашенко, который имеет какие-то проблемы с головой. Вот это имеет значение только, параноидальная ситуация. Я считаю, что никакие войска ОДКБ неспособны защищать какие-то внешние рубежи», – заявил Дмитрий Болкунец.
Напомним, что Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.