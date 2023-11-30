Саакашвили заявил, что его отравили тем же «коктейлем», что и жену Буданова 30.11.2023, 9:18

Михаил Саакашвили

Экс-глава Грузии привел еще несколько примеров подобных покушений.

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, считает, что его и супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили одними и теми же веществами. Об этом говорится в посте политика в Facebook.

«Меня не только отравили в тюрьме тяжелыми металлами, вероятно, российские агенты, именно тем коктейлем, который, по сообщениям, использовали по отношению к жене генерала Буданова и к должностным лицам ГУР, но и был другой случай отравления, связанный с Грузией и Украиной», – написано от имени Саакашвили.

Он напомнил, что в 2008 году «был отравлен и едва не погиб» в то время руководитель «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук, «организовавший поставки средств ПВО для Грузии», которая в том году воевала со страной-агрессором Россией.

«Уже тогда, через несколько лет после отравления [третьего президента Украины Виктора] Ющенко и отравления [экс-офицера ФСБ Александра] Литвиненко, мы знали, что имеем дело с корпорацией убийц в лице Кремля. Бондарчука, которого я тогда наградил орденом Грузии, долго не давала покоя и во [времена четвертого президента Украины Виктора] Януковича, и даже при [пятом президенте Украины Петре] Порошенко пятая колонна в правоохранительной системе, и вместо того, чтобы расследовать покушение на него, долго пыталась достать его уголовными делами как раз по указанию других», – заявил Саакашвили.

В посте также были размещены результаты анализов Саакашвили, в которых указано о наличии в его организме мышьяка и ртути.

28 ноября о том, что Марианну Буданову госпитализировали с отравлением, сообщило издание «Бабель». Вещества, обнаруженные в ее организме, по информации разведки, «никак не используются в быту и военном деле». Сейчас идет расследование вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины, отметил источник «Бабеля». Когда именно произошло отравление, собеседник не сообщил.

Источники «Украинской правды» в украинском силовом блоке заявили, что симптомы отравления обнаружили и у нескольких сотрудников ГУР, но у жены Буданова из-за ее небольшого веса они оказались сильнее. Собеседники издания утверждают, что Буданову, «вероятнее всего, отравили через еду». В УП уточнили, что супруга главы ГУР МО уже прошла один курс лечения. По данным «РБК-Украина», у самого Буданова симптомов отравления нет.

Факт отравления жены Буданова официально подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Валерий Кондратюк, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны Украины в 2015–2016 годах, в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман рассказал, что пока неизвестно, когда именно и где отравили Буданову, но, вероятно, это произошло через еду. Кондратюк рассказал, что в организме Будановой обнаружили такие тяжелые металлы, как ртуть и мышьяк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу