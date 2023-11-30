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Российского военного смыло волной во время шторма в Керченском проливе

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  • 30.11.2023, 9:27
  • 3,770
Российского военного смыло волной во время шторма в Керченском проливе

Видеофакт.

В Сети появились кадры из порта «Кавказ», который находится на косе Чушка в Керченском проливе на территории Краснодарского края.

Два дня по всей акватории Черного моря бушевал циклон, который охватил юг Украины, Крым и часть территории РФ, сообщает «Украина 365».

Один из военнослужащих Черноморского флота РФ решил похвастаться на своей странице в соцсети «красивыми» кадрами бушующего в море шторма.

Оккупант подошел очень близко к береговой линии и не успел убежать от большой волны, накрывшей того с ног до головы и буквально смывшей его с набережной.

Шторм также уничтожил в Евпатории всю оборонительную линию, которую выстроили россияне на случай высадки в Крыму украинского десанта.

Более того, пострадали заградительные сооружения и в районе самого Крымского моста. Эксперт из OSINT Брайан с помощью спутниковых снимков пришел к выводу, что заградительные сооружения пострадали в результате непогоды и шторма на море.

При этом не исключено, что эти ограждения были сняты оккупантами предварительно, чтобы шторм их не задел. Такие заграждения враг выставил для защиты от атаки со стороны морских дронов. Они были сооружены в Севастопольской бухте, возле Керчь-Еникальского канала и под Крымским мостом.

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