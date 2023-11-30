Российского военного смыло волной во время шторма в Керченском проливе 3 30.11.2023, 9:27

3,770

Видеофакт.

В Сети появились кадры из порта «Кавказ», который находится на косе Чушка в Керченском проливе на территории Краснодарского края.

Два дня по всей акватории Черного моря бушевал циклон, который охватил юг Украины, Крым и часть территории РФ, сообщает «Украина 365».

Один из военнослужащих Черноморского флота РФ решил похвастаться на своей странице в соцсети «красивыми» кадрами бушующего в море шторма.

Оккупант подошел очень близко к береговой линии и не успел убежать от большой волны, накрывшей того с ног до головы и буквально смывшей его с набережной.

Шторм также уничтожил в Евпатории всю оборонительную линию, которую выстроили россияне на случай высадки в Крыму украинского десанта.

Более того, пострадали заградительные сооружения и в районе самого Крымского моста. Эксперт из OSINT Брайан с помощью спутниковых снимков пришел к выводу, что заградительные сооружения пострадали в результате непогоды и шторма на море.

При этом не исключено, что эти ограждения были сняты оккупантами предварительно, чтобы шторм их не задел. Такие заграждения враг выставил для защиты от атаки со стороны морских дронов. Они были сооружены в Севастопольской бухте, возле Керчь-Еникальского канала и под Крымским мостом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу