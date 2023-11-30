«У меня пять бизнесов, и я все успеваю» 4 30.11.2023, 9:34

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Мультизадачные белорусы рассказали, как управляют временем.

Валентин в бизнесе уже 27 лет. Занимается сразу несколькими направлениями, так или иначе задействован в пяти организациях. В компании «Чистый берег» он основатель и замдиректора по развитию. Также он акционер в двух похожих на «Чистый берег» фирм в Узбекистане и минском кафе «Вершы», владелец домов для сдачи в деревне Теребуты, пишет onliner.by.

Нагрузка кажется невероятной? Валентин говорит, что, в принципе, все успевает и на все у него хватает времени: научился. Рассказывает, как ему это удалось.

Как, занимаясь несколькими бизнесами одновременно, все успевать? Советы от Валентина

Тайм-менеджмент.«Есть куча курсов, я проходил их много раз. Ходил на конференции, где выступали гуру тайм-менеджмента. Узнавая об инструментах управления временем, я старался внедрять их и в свою жизнь, и в работу».

Вдохновение. Это важный фактор: заниматься делом, от которого у вас горят глаза. А если дело надоело? «Его нужно продать. С самого начала необходимо строить свою компанию так, чтобы ее можно было продать в любой момент».

Команда — в ней должны быть разные люди, которые будут дополнять друг друга. «Одному человеку сложно уделять время, зато он генерирует гениальные идеи. А другой — структурированный, у него нет таких идей, зато он может реализовать то, что придумал кто-то другой. У меня в команде как раз есть такой баланс».

Получение отчетов. На курсах финансового менеджмента Валентин узнал про управленческую отчетность: он, как руководитель, и его коллеги-акционеры получают отчеты от сотрудников. Это позволяет понимать, где что происходит, и не тратить время на погружение в большие объемы информации.

Дисциплина. Если нет врожденной, то ее надо прививать себе. Иногда для этого приходится идти против своей лени.

«Чистый берег» появился в жизни Валентина, когда ему было 22 года. Он собрал единомышленников, они вместе создали компанию, которая занимается поставками трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования. Валентин нырнул в сферу с удовольствием и огромным интересом.

«Вершы» возникли гораздо позже. Во время регаты друг предложил сделать что-то для культуры в Беларуси. За проект решено было взяться только потому, что кафе (или, как еще говорят, арт-пространство) позволяло проводить выставки, мастер-классы, семинары. Мужчина рассказывает, что ему предлагали сделать кальянную, но он не согласился, ведь кальянная — это не про культуру. Да и сколько их уже в Минске…

Бизнес в Теребутах возник практически случайно. У Валентина уже много лет есть хорошая дача в этой деревне. Однажды в гости прилетел друг и убедил: из дачи можно сделать коммерческий проект.

Фирмы в Узбекистане появились полтора года назад. Сначала Валентин искал возможности, как делать бизнес в новых экономических реалиях. Летал на разведку в Ташкент. Побыл в стране полгода и понял: здесь 40-миллионный рынок, который можно развивать. Вместе с партнером открыли там две компании.

Как, отвечая за столько направлений, не сойти с ума и все успевать? Есть несколько взаимосвязанных способов.

— Есть такое понятие — работать по фану. Первым таким проектом и был для меня «Чистый берег». Он стал настоящим вызовом, ведь мы ставили перед собой сложные задачи. Эта работа — в удовольствие. Я не обращал внимания на выходные. Понятно, что нужно уделять внимание семье, детям. Но когда занимаешься любимым делом, то испытываешь кайф, а время на работу находится легко.

Если мне предлагают участие в деле, которое я не разделяю духовно-эмоционально, если оно неэкологично для меня и для общества, браться за него я не буду.

Подходить к бизнесу Валентин старается по-философски, чтобы сохранять спокойствие. Не удалось выиграть в тендере? Значит, так оно и должно было получиться, так распорядилась судьба. Если что-то идет не по плану, Валентин старается сделать по максимуму все, что от него зависит, и принять ситуацию. Это позволяет не растрачивать энергию зря.

Наш герой давно не берет всю работу на себя, развил такой навык, как делегирование. По его словам, для ведения успешного бизнеса крайне желательно найти партнера, который будет отвечать за управление организацией.

— При создании компании ты, конечно, погружаешься в дело, но это на первых этапах. А дальше необходимо строить процессы так, чтобы все могло работать без твоего присутствия. Я знаю очень серьезных российских предпринимателей, очень богатых. Но на некоторых из них сильно завязано их дело, без них ничего работать не сможет. Мы в «Чистом береге» изначально ставили цель делать так, чтобы общий успех не зависел от конкретного человека. В том числе поэтому я могу уйти в отпуск, у меня есть выходные: в компании нет одной ключевой персоны, на которой все завязано. В Стокгольмской школе бизнеса нас учили: компанию нужно строить так, чтобы вы могли продать ее каждую пятницу. Никто не купит ваш бизнес, если вы в нем ключевая фигура и без вас ничего работать не будет. Я выстраиваю каждый свой проект с этой идеей: в организации не должно быть человека, от которого все зависит. Я заметил, что многие успешные белорусские бизнесы зависят от конкретной личности, а не от хорошо выстроенных процессов.

А еще в «Чистом береге» не принято звонить директору, если он в отпуске: бизнес построен так, что вопросы могут решаться без него.

Сейчас «Чистым берегом» руководит мой партнер Виктор. Мы знакомы всю жизнь, родные люди, можно сказать. Всегда находим с ним общий язык, я и другие акционеры довольны его работой.

Проекты «Вершы» и объекты в Теребутах вообще не требуют присутствия Валентина. Чтобы проверить, как идут дела, мужчина приезжает в деревню примерно раз в месяц. Однако он требует постоянно детальные отчеты: сколько было гостей, мужчины или женщины, кем работают (чтобы настроить таргетированную рекламу), сколько съели закаток и так далее.

— В Теребутах есть главный менеджер — Павел. Мы с ним можем не видеться месяцами. Если найти для сотрудничества интересного человека, который разделяет вашу философию ведения бизнеса и горит своим делом, то проект, скорее всего, получится. В «Вершах» есть руководитель Женя. Ему дали свободу действий, и все получилось.

Дела, которые в настоящее время требуют активного участия Валентина, — это проекты в Узбекистане.

— У вас бывает отпуск?

— Да. В «Чистом береге» у нас даже есть корпоративные нормы, в них четко прописано: как мы одеваемся на работе, как принимаем клиентов, как поздравляем сотрудников с днем рождения, что дарим. В нормах прописан и отпуск. Я хожу в отпуск, потому что в первую очередь соблюдать корпоративные нормы должен основатель — он ведь и транслирует культуру.

Еще один важный навык, который позволяет успевать в течение дня как можно больше, — дисциплина. Есть люди с врожденной дисциплиной, а в случае Валентина (как он сам говорит) над самоорганизацией приходится работать: ломать себя, заставлять. Мужчина каждый день (даже в выходные) встает в семь утра, делает завтрак, утром занимается йогой.

— Собранность нужна и для жизни, и для работы. Если я ложусь и просыпаюсь в одно и то же время, я высыпаюсь. Если у меня не было завтрака, как обычно, то весь день может пойти кубарем, я после этого могу опаздывать на встречи.

Я по натуре предприниматель, люблю что-то организовывать. Сейчас я вовлечен в несколько проектов, но были еще десятки, которые открылись и закрылись: и в IT, и различные производства, и много чего еще. Мы с партнерами пытались запрыгнуть в сферы, где есть много денег, но в которых мы ничего не понимаем. В итоге мы проваливались.

Нужно заниматься тем, что нравится, — такая у меня сейчас философия. Мой гостиничный бизнес в Теребутах хорошо и красиво развивается, мне приятно туда ездить. Но я там ничего не делаю, хотя мог бы запросто сэкономить $1000—2000. Не делаю, потому что мне не хочется тратить на это свое время. А если проект и вовсе надоел, повторюсь, его лучше продавать.

«Получаю удовольствие от результата, это дает энергию»

Руслан — учредитель в одной компании, директор в другой и индивидуальный предприниматель. Говорит, что по-другому сейчас сложно: когда проседает какая-то одна сфера, то другое направление деятельности помогает скорректировать общую ситуацию.

Как так получилось, что Руслан работает сразу в трех организациях, еще и в разных статусах?

Все началось около десяти лет назад. Работая в найме, в 2014 году Руслан оформил ИП и начал заниматься продажей автозапчастей. Открыл два павильона в торговых центрах, а потом и отдельный автомагазин. Работу в найме не оставлял (был начальником отдела сбыта в компании по производству специализированных дверных блоков, затем руководителем отдела продаж в оптовой компании), ведь не понимал, точно ли открытые магазины принесут необходимые для существования и дальнейшего развития деньги.

Через два года мужчина, посмотрев на чужой опыт, принял решение заниматься поставкой пиломатериалов. Вместе с приятелем Николаем арендовали гараж и открыли фирму, назвали ее «РичСтиль». Стали продавать материалы из российской древесины.

— Купили небольшой грузовичок — Mercedes-Benz 1992 года. Благодаря ему у нас появилась доставка товара по всем регионам.

Работа магазина автозапчастей тем временем стала невыгодной из-за того, что многие поставщики работали напрямую с СТО, без посредников вроде Валентина.

Товар был качественным и востребованным, российский поставщик предоставлял хорошие условия в виде отсрочки платежа.

В 2020 году компания пережила сложности, связанные с пандемией коронавируса: резко увеличился спрос на древесину, а российский поставщик получал крупные заказы от западноевропейских организаций, и работать на прежних условиях уже не представлялось возможным. Поставщики выставляли новые условия: больше никакого сотрудничества без предоплаты, всем были нужны «живые» деньги на закупку сырья, пришлось переходить на условия работы по предоплате.

— В процессе реализации пиломатериалов мы увидели, что люди нуждаются в услугах по строительству. Подумали: почему бы не взяться и за это направление? Мы построили экспозиционный домик, предусмотрев, что внутри будет разная отделка — чтобы клиенты видели, что и как мы можем для них сделать. Установили его возле МКАД. Рядом метро «Каменная Горка», трасса на выезд в гродненском направлении. Стали предлагать услуги по строительству таких же.

Так и возникла вторая фирма — «Древпрофильбел».

Третье направление деятельности появилось практически случайно. Дело в том, что на территории, где Руслан и коллега установили свой дом-офис, другая организация по соседству занялась продажей строительных материалов и материалов для отделки. В их ассортименте были блоки, утеплители, двери, ламинат и тому подобное.

Суть их проекта и концепция заключались в продаже дешевых групп товаров, которые предлагались заводами-производителями по более низким ценам (какой-то товар был поврежден, была нарушена целостность упаковки либо коллекция дверей, ламината уже морально устарела и предлагалась производителем к реализации с минимальной торговой надбавкой).

— Они были нам не конкуренты. Даже наоборот — дополняли нас. К нам приходили покупатели и говорили: «А где нам купить стройматериалы?» Мы указывали на соседский бизнес.

Спустя год наши коллеги предложили нам забрать их бизнес. Мы согласились. Так у нас появился еще один проект — «1991.by — Уценка». Это предложение дешевых стройматериалов: продаем некондицию — например, смесь в порванной упаковке. Многим ведь такие детали не важны. Или у завода залежался товар, и он хочет от него побыстрее избавиться, поэтому снижает цену. Либо дверь морально устарела — мы продаем такие по 30 рублей, они очень нравятся тем, кто живет в общежитиях или на съемных квартирах.

Как все успевать? Практические советы

Как держать в голове столько информации, когда у вас три фирмы и в каждой вы являетесь руководителем? Один из ответов — все по максимуму фиксировать. Руслан помечает задачи в CRM, в блокноте, на доске на стене.

— Бывает, думаешь о задаче, вдруг кто-то позвонил — и ты забываешь, о чем до этого думал. Поэтому важно делать пометки.

Кстати, планы на день Руслан составляет вечером предыдущего дня.

Как следить за законодательными изменениями в разных сферах? Здесь все просто: Руслан решил не брать подобные вопросы на себя и делегировал это профессиональному бухгалтеру.

— Нужно стараться делегировать. Например, раньше у нас была фура. Потом оказалось, что надо держать водителя в штате, тратиться на ремонт, заниматься амортизацией. Поэтому мы решили продать фуру и заказывать доставку у сторонних организаций — так оказалось проще.

Кстати, рабочий день у Руслана обычно начинается в девять утра и может продолжаться до одиннадцати вечера.

— Понимаю, что находиться столько времени на работе — это ненормально. Но от меня много всего зависит: поставка товара на объекты, обеспечение людей работой, масса текущих вопросов по ведению деятельности, а также хозяйственных моментов.

И еще один закономерный вопрос: как находить в себе силы так интенсивно работать? Ответ у нашего героя очень простой: по возможности нужно браться за ту работу, результат которой приносит вам удовлетворение.

— Когда мы построили домик и я вижу результат, понимаю, что мы сделали хорошее дело для человека. Мне становится хорошо, я получаю моральное удовлетворение. Для меня важно, чтобы наш клиент на выходе оставался доволен конечным результатом и проделанной работой. Мне нравится то, чем я занимаюсь.

Сейчас в планах — найти больше времени для отдыха. Во время поездок в командировки Руслан включает видео на YouTube с лекциями для бизнесменов. Там то и дело говорят о важности отдыха и времени с семьей, с друзьями.

— Я смотрю видео Оскара Хартмана, Маргулана Сейсембаева, Алекса Яновского. Кто-то из них говорил, что бизнесменам нужно находить время на семью, то есть уделять часы, которые вы будете проводить именно с семьей и не отвлекаться на рабочие задачи. У меня есть знакомый бизнесмен, он говорит, что после 18:00 он недоступен для сотрудников — люди знают, что могут позвонить ему вечером по работе лишь в случае форс-мажора. Я, конечно, пытаюсь выделять больше времени для отдыха, но, к сожалению, пока не совсем получается.

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