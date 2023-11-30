Россельхознадзор ограничил поставки белорусского мяса и сыров
- 30.11.2023, 9:42
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Что запретного нашли?
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских производителей мяса и сыров. Во всех случаях причиной ограничений стало «повторное выявление несоответствий в продукции», однако для каждого предприятия они свои. Узнали, кто и что нарушил.
Так, Россельхознадзор заявил о «несоответствии требованиям законодательства» продукции следующих белорусских предприятий:
Светлогорский производственный участок филиала Калинковичского молочного комбината – за повторное выявление мелоксикама в сыре.
Как заявили в российском ведомстве, недопустимый антибиотик обнаружили в сыре «Российский» и сыре «Золото Скифов». Специалисты утверждают, что его концентрация достигала 11,8 мкг/кг и 21,9 мкг/кг, а по правилам должна быть равно нулю.
Мелоксикам относится к группе оксикамов и является нестероидным противовоспалительным препаратом, который противопоказан детям до 15 лет. В ветеринарной медицине используется нечасто, как правило -всего у собак и кошек, но его применяют и для крупного рогатого скота для облегчения болевого синдрома у животных.
ООО «Мясоопт» – за повторное выявление в говядине бактерий группы кишечных палочек.
По данным Россельхознадзора, бактерии обнаружили в замороженном блоке из жилованного говяжьего мяса с производственного склада предприятия. Кроме того, компанию обвинили в переклейке этикеток на продукции.
ООО «Техмашконтакт» – из-за обнаруженного «незаявленного ингредиента».
Как пояснили в Россельхознадзоре, речь идет о ДНК крупного рогатого скота, следы которой обнаружили в муке кормовой из рыбы.
ОАО «Брестский мясокомбинат» – за повторное выявление офлоксацина в колбасных изделиях.
Офлоксацин – хинолоновый антибиотик, используемый для лечения ряда бактериальных инфекций у телят, ягнят, свиней, сельскохозяйственных птиц. Его содержание в небольших концентрациях допустимо по техрегламенту Таможенного союза.
Ввоз продукции выше указанных компаний Россельхознадзор «временно ограничил». При этом та продукция, которая была отгружена в адрес российских получателей до 27 ноября включительно, должна приниматься российскими заказчиками в обычном режиме.
Россельхознадзор взял под «усиленный лабораторный контроль» продукцию еще 9 белорусских компаний
Кроме того, Россельхознадзор потребовал от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода взять под «усиленный лабораторный контроль» продукцию еще девяти белорусских предприятий.
В четырех из них, как утверждает российское контрольное ведомство, обнаружили бактерии группы кишечных палочек:
в масле сладкосливочном от Слуцкого сыродельного комбината,
в сметане Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
в сыре унитарного производственного предприятия «Верхний луг»,
в полуфабрикатах из мяса птицы филиала «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер».
В продукции еще трех предприятий в ходе лабораторного контроля в России выявили превышение КМАФАнМ:
в молоке сухом Лунинецкого молочного завода,
в мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер»,
в соленой рыбной продукции ООО «Рыбоконсервный комбинат Столичный».
КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Кроме того, под «усиленным контролем» российских экспертов с 27 ноября оказалась продукция филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – из-за обнаруженных дрожжей в их сметане, и молодечненской компании «Велес-Мит» – из-за обнаруженных листерий в говядине.
Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда Россельхознадзор заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства.
Так, в сентябре этого года в ведомстве сообщили, что в некоторых белорусских продуктах были обнаружены такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк.
А в октябре Россельхознадзор заявил, что провел лабораторное исследование детских консервов белорусского предприятия ООО «ЛВЛ Эволюшн» и выявил в них антибиотик энрофлоксацин.