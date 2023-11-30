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«Деревня воет»: родители погибшего оккупанта задали Путину неудобный вопрос

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  • 30.11.2023, 9:45
  • 4,894
«Деревня воет»: родители погибшего оккупанта задали Путину неудобный вопрос

На них составили протокол о «дискредитации» армии.

По России продолжают множиться могилы сотен тысяч погибших в Украине солдат, родители которых задают российским властям неудобные вопросы о том, за что погибли их дети.

Российские журналисты опубликовали видео о смерти срочника Афанасия Подаева из села Карабаш Тюменской области, который не собирался связывать свою жизнь с войной, сообщает dialog.ua.

Однако местный военком утверждал, что в зону боевых действий в Украине срочника не отправят. Аналогичные обещания ранее давал Шойгу.

Однако Подаева отправили на передовую, где он был ликвидирован в ходе боевых действий. Похоронив сына, родители теперь задаются вопросом: за что погиб их сын и кому нужна эта война, задавая российским властям неудобные вопросы.

За интервью журналистам на мать погибшего Аллу Фатхелисламову составили протокол о «дискредитации» армии.

«Они-то повоюют, не забудут. А нам как всем, кто потерял, матерям, женам? Нам как жить? А нам теперь всю жизнь плакать да плакать, плакать да вспоминать», - говорит мать погибшего российского солдата.

По ее словам, последнее сообщение от матери сын так и не прочитал, погибнув на войне в Украине.

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