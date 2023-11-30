Залив имени НАТО Телеграм-канал «СерпомПо»

30.11.2023, 10:07

На берегу же поставить памятник растерянному Путину.

Со смешным предложением выступил депутат Госдумы РФ Олег Нилов. Он предложил «в ответ на действия Хельсинки» переименовать Финский залив. Гениально.

Якобы, к нему обратились «петербуржцы». Ох, уж этот «глас народа», начинающий звучать тогда, когда начальству это нужно. И всегда в поддержку державных глупостей.

Как же уесть Хельсинки? Посыпались предложения о названии залива: Невский, Кронштадтский …

Но если посмотреть на карту, то видно, что большая часть береговой линии залива, благодаря гениальной «спецоперации» Путина, теперь отплыла в НАТО. И надо бы, конечно, отметить этот подвиг великого геополитика на карте. Лучшего имени, чем «залив имени НАТО» не сыскать.

Кстати, поскольку Путин умудрился меньше чем за несколько месяцев и Балтику сделать внутренним НАТОвским морем, то можно и Балтийское море переименовать в Натовское. На берегу же поставить памятник растерянному Путину. Пусть стоит бронзовым истуканом и вглядывается в НАТОвские корабли.

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