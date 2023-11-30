закрыть
30 ноября 2023, четверг, 10:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залив имени НАТО

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.11.2023, 10:07
Залив имени НАТО

На берегу же поставить памятник растерянному Путину.

Со смешным предложением выступил депутат Госдумы РФ Олег Нилов. Он предложил «в ответ на действия Хельсинки» переименовать Финский залив. Гениально.

Якобы, к нему обратились «петербуржцы». Ох, уж этот «глас народа», начинающий звучать тогда, когда начальству это нужно. И всегда в поддержку державных глупостей.

Как же уесть Хельсинки? Посыпались предложения о названии залива: Невский, Кронштадтский …

Но если посмотреть на карту, то видно, что большая часть береговой линии залива, благодаря гениальной «спецоперации» Путина, теперь отплыла в НАТО. И надо бы, конечно, отметить этот подвиг великого геополитика на карте. Лучшего имени, чем «залив имени НАТО» не сыскать.

Кстати, поскольку Путин умудрился меньше чем за несколько месяцев и Балтику сделать внутренним НАТОвским морем, то можно и Балтийское море переименовать в Натовское. На берегу же поставить памятник растерянному Путину. Пусть стоит бронзовым истуканом и вглядывается в НАТОвские корабли.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип