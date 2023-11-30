Что сделать с окнами, чтобы сохранить тепло в доме 3 30.11.2023, 10:12

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Назван самый дешевый способ.

В украинцев могут возникнуть проблемы с отоплением и электроэнергией из-за постоянных обстрелов врагом объектов критической инфраструктуры. Поэтому нужно уже сейчас думать, как утеплить дом, пока не наступили сильные морозы.

Прежде всего, обратите внимание на окна, потому что треть тепла может выходить именно через стекло. OBOZ.UA нашел действенный и дешевый способ, который поможет избежать этого.

Пищевая пленка

Пищевая пленка подходит как для деревянных, так и пластиковых окон, она обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволит удержать тепло в комнате. Пленка создаст эффект еще одного стекла, что станет дополнительным барьером защиты от холода.

Главное правильно приклеить пищевую пленку. Она не должна быть на самом стекле, следует наклеить ее на раму окна. Небольшое пространство между стеклом и материалом поможет избежать образования конденсата, грибка и плесени.

Вам понадобится еще двухсторонний скотч и фен. Сначала наклейте полоски скотча по периметру окна. Затем аккуратно расправляйте пленку сверху вниз, постепенно приклеивая к раме. Важно натянуть материал, и тогда его вообще не будет видно на окне.

Далее зафиксируйте пленку на раме так, чтобы она не касалась стекла. Феном нагрейте поверхность материала, чтобы выровнять все неровности. Остатки можете обрезать канцелярским ножом.

Этот доступный способ не займет много усилий и времени, и вы сможете наслаждаться теплом в холодный период.

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