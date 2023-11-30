Стоматолог из Копыля поставил лукашистов на место 7 30.11.2023, 10:20

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иллюстративное фото

Врач оспорил постановление Минздрава о ценах.

Исполняющий обязанности заведующего стоматологическим отделением Копыльской центральной районной поликлиники Владимир Дворецкий в тикток-канале @konylnews заметил, что не очень согласен с постановлением Минздрава, которое снижает цены на стоматологию.

Обосновывая свою позицию, доктор отметил, что цены и так низкие. Он привел примеры: ацеталовый протез — в районе 360 рублей, пластмассовая коронка — 50-55 рублей, простой съемный протез — от 165 рублей.

Прейскурант на лечение зубов в платном кабинете, по словам Дворецкого, тоже доступен. В среднем пломба на однокорневой зуб обойдется в 50-60 рублей, на многокорневой — в 100-110.

«Снижать цены — фактически это в убыток нам и в убыток всему», — считает Дворецкий и рассказывает, что врачам с лета увеличили планы на 20 процентов при сохранении того же уровня цен.

Доктор обращает внимание, что выполнению планов не способствует уменьшение количества клиентов. «Когда я начинал в 1981 году работать, было в районе 62,5 тысячи населения. Сейчас — около 27 [тысяч]. Поэтому и меньше людей приходит. В основном люди пенсионного возраста».

В поликлинике, по словам Дворецкого, не делают металлокерамику. «Раньше можно было все это, но [сейчас нет] не по нашей вине. Это все по другим причинам», — заметил доктор без конкретизации.

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