Оккупанты из группировки «Днепр» подняли бунт и массово покидают позиции 2 30.11.2023, 10:27

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Ранее идти на штурм отказались морпехи из 810-й бригады РФ.

Военные РФ массово покидают боевые позиции и отказываются продолжать воевать. Документы из группировки «Днепр» это подтверждают и раскрывают обстоятельства этих смелых поступков. И именно для «залатывания этих дыр» Минобороны России использует экс-заключенных из «Шторм Z», которым за подобное угрожают расстрелом.

В российских подразделениях на левом берегу Херсонской области продолжают ухудшаться моральный дух и боевые возможности.

Оккупанты все чаще отказываются проводить штурмы. На это указал Институт изучения войны (ISW).

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, действующей в районе села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), отказываются проводить штурмы украинских позиции из-за отсутствия координации артиллерии, передачи тактической разведки и надлежащего информирования о расположении собственных минных полей.

Известно, что карты российских минных полей засекречены, а командование ВС РФ должным образом не согласовало со штурмовыми частями расположение заминированной местности, что привело к 50 жертвам среди подразделений 810-й бригады за последний месяц.

По данным ISW, части этой российской бригады морпехов прибыли в район Крынков в начале октября 2023 года. Судя по всему, они приняли на себя ответственность за ближайший район вокруг населенного пункта от частей недавно созданной 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на левый берег Днепра.

В украинском Генштабе сообщили, что ныне в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и в 3 км от реки) действует 28-й мотострелковый полк 18-й армии. Дополнительные ее подразделения и части 7-й воздушно-десантной дивизии РФ занимают позиции в ближних тыловых районах на левом берегу. Объединенное командование этих формирований российской армии, вероятно, контролирует большую часть текущего ответа на украинские наземные операции в Херсонской области.

«Инцидент с минным полем позволяет предположить, что командование 18-й армии не поделилось соответствующими тактическими подробностями с командованием 810-й бригады. Вероятно, российское командование более высокого уровня, ответственное за «оборону» левого берега, еще не исправило этот провал в координации», – считают в ISW.

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