«Директор – это кличка Путина – каждое утро звонил» 1 30.11.2023, 10:37

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Валерий Кондратюк

Экс-глава ГУР Кондратюк раскрыл неизвестные факты из «дела Березовского».

Валерий Кондратюк, который возглавлял ГУР Минобороны Украины в 2015–2016 годах, в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман рассказал, как когда-то директор ФСБ Александр Бортников запрашивал у Украины помощь, чтобы «достать» беглого бизнесмена Бориса Березовского.

Кондратюк уточнил, что это было до 2010 года и что он лично был свидетелем разговора Бортникова и тогдашнего главы СБУ. Тогда была такая практика, как регулярные совещания спецслужб стран СНГ, пояснил он.

«Украинская сторона тогда ответила: «Да он вам вообще не нужен, забудьте. Вам есть чем заниматься». Тогда Бортников сказал: «Ты не представляешь, когда тебя каждое утро набирает Директор». Директор – это кличка или псевдоним [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина среди сотрудников ФСБ. И главный вопрос [Путина] был: «Когда вы его [Березовского] уберете?» – рассказал Кондратюк.

Он добавил, что в том, что касается мести, Путин никогда ничего не забывал.

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