«Вашингтон» Протаса в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса»
- 30.11.2023, 10:42
Белорусский форвард набрал два очка.
Белорус начинал поединок в четвертом звене, а в третьем периоде его тройка оказалась стартовой.
«Вашингтон» в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса» - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Участие в двух голах «Кэпиталз» принял белорусский форвард «столичных» Алексей Протас, заработавший ассистентские баллы на 13-й (1:1) и 39-й (2:1) минутах, пишет hockey.by.
#ALLCAPS 1-1. PROTAS MAKES A GREAT PASS TO GET A ODD MAN RUSH AND MANTHA BURIES THE GOOD PASS FROM MCMICHAEL pic.twitter.com/H5P88KucUc— Capitals Replays (@capsreplays) November 30, 2023
#ALLCAPS 2-1. MCMICHAEL IS THE BEST!— Capitals Replays (@capsreplays) November 30, 2023
I wanna see McMichael centering the 1st line, I think he is really good at creating chances, and holding the puck in the O zone pic.twitter.com/3Aq3eUgyf8
Алексей Протас начинал матч в четвертом звене в Коннором Макмайклом и Энтони Мантой (каждый из них забросил по шайбе), на второй период это сочетание вышло вторым, а в третьем оказалось стартовым. Белорус провел на льду 12:03 (17 смен), набрал 2 (0+2) очка, исполнил 1 бросок в створ ворот, 2 – мимо, заблокировал 1 выстрел соперника и закончил встречу с показателем полезности «-1».
В 18 матчах нынешнего сезона Алексей Протас набрал 9 (2+7) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+2». Белорус – седьмой бомбардир своей команды, а по числу ассистентских баллов делит второе место с Александром Овечкиным (по 7). Больше только у Джона Карлсона (10).