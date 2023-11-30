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«Вашингтон» Протаса в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса»

  • 30.11.2023, 10:42
«Вашингтон» Протаса в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса»

Белорусский форвард набрал два очка.

Белорус начинал поединок в четвертом звене, а в третьем периоде его тройка оказалась стартовой.

«Вашингтон» в гостях выиграл у «Лос-Анджелеса» - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Участие в двух голах «Кэпиталз» принял белорусский форвард «столичных» Алексей Протас, заработавший ассистентские баллы на 13-й (1:1) и 39-й (2:1) минутах, пишет hockey.by.

Алексей Протас начинал матч в четвертом звене в Коннором Макмайклом и Энтони Мантой (каждый из них забросил по шайбе), на второй период это сочетание вышло вторым, а в третьем оказалось стартовым. Белорус провел на льду 12:03 (17 смен), набрал 2 (0+2) очка, исполнил 1 бросок в створ ворот, 2 – мимо, заблокировал 1 выстрел соперника и закончил встречу с показателем полезности «-1».

В 18 матчах нынешнего сезона Алексей Протас набрал 9 (2+7) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+2». Белорус – седьмой бомбардир своей команды, а по числу ассистентских баллов делит второе место с Александром Овечкиным (по 7). Больше только у Джона Карлсона (10).

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