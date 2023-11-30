Радостная весть неожиданно пришла из России 2 Альфред Кох

30.11.2023, 10:49

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Альфред Кох

Мобилизация может оказаться не такой уж надежной и обильной.

Прошел один год и двести семьдесят семь дней войны. Фронт неизменен и больше нечего сказать. Его стабильность говорит сама за себя. И карты ISW тоже говорят, что за сегодня ничего не изменилось.

Сегодня Блинкен сказал, что Конгресс примет решение о помощи Украине и Израилю в ближайшее время. Но дипломатично не пояснил, что по его представлениям означает «ближайшее время». Неделя, месяц или год? Все же я лично надеюсь, что это случится еще до Рождества.

А вот, например, любимый Залужным The Economist вчера написал, что если помощь не будет выделена до Рождества, то решение о ней вообще может быть отложено до окончания выборов осенью 2024 года, поскольку конгрессмены с головой уйдут в партийную борьбу в рамках предвыборной кампании и вернуться к вопросу смогут лишь после того, как новый президент США будет выбран.

Разумеется, предполагается, что если будет выбран Трамп, то никакой помощи не будет выделено вовсе. Трамп вообще стал для либеральной прессы средоточием всех мыслимых и немыслимых апокалиптических прогнозов. Пресса предпринимает огромные усилия, чтобы создать у публики впечатление, что с приходом Трампа в Белый Дом наступит конец времен.

Однако уважаемые журналисты забывают, что Трамп уже однажды был в Белом Доме и ничего страшного не произошло. Более того, Трамп был настолько хорош, что даже разочаровал Путина, который было уже обрадовался его приходу, наивно поверив воплям либеральной прессы.

Однако, Трамп вместо того, чтобы разинув рот слушать геополитические бредни Путина, поставил Джавелины Украине и обстрелял томагавками российские авиабазы в Сирии в апреле 2017 года.

Кстати, первых звиздюлей ЧВК Вагнера отгреб именно от Трампа в феврале 2018 года, все в той же Сирии с помощью небезызвестных установок HIMARS. Надеюсь, вы забыли, как бравый Уткин решил потягаться с американскими пехотинцами и как в течении получасового боя за какие-то нефтяные месторождения потерял разом 200 своих бойцов при нулевых потерях со стороны противника? Вот такой, понимаешь, был конец света…

Можете представить что-нибудь подобное по жесткости реакции от Обамы или Байдена? И эти люди говорят, что Трамп ляжет под Путина! Скорее это они уже под ним лежат и ножки раздвинули….

Короче, с Конгрессом все неясно, но я оптимист, поэтому мой прогноз, что никуда депутаты не денутся и закон о помощи Украине, Израилю и пр. примут до Рождества. Никто не захочет стать крайним и оказаться причиной еще одного американского поражения. Слишком свежи воспоминания о позорном бегстве из Афганистана.

Избирателей не получится обмануть и объяснить, что к поражению, например, Украины Америка совершенно непричастна. Люди умеют сопоставлять элементарные факты и делать выводы. Так просто им голову не заморочить. Тем более, что всегда найдутся желающие доходчиво объяснить в чем состоит вина Америки.

Сегодня радостная весть неожиданно пришла из России. Верховный Суд постановил, что мобилизованные (как и срочники) тоже могут требовать для себя альтернативной гражданской службы (АГС) и отказывать им в этом нельзя, поскольку это норма конституции.

Если это решение не будет каким-то образом дезавуировано властями, то до тех пор, пока не будут внесены соотвествующие изменения в конституцию, мобилизация в России (хоть частичная, хоть полная) будет находится под вопросом.

Возможно, именно эта коллизия и была одной из причин, по которой Путин отказался от мобилизации в этом году, заменив ее активной компанией по привлечению контрактников. Ведь известно же какой он легалист и как любит формальное выполнение всех норм закона.

Во всяком случае, теперь у мобилизованных есть лазейка в виде АГС и надежды военных на массированное привлечение на фронт пушечного мяса могут оказаться призрачными, поскольку мобилизация, как источник восполнения потерять на фронте, окажется не такой уж надежной и обильной.

Сегодня, после большой задержки, ХАМАС все-таки передал 10 израильских заложников и 4 тайцев в руки «Красного креста». Они держат путь в Израиль и после первичного медицинского осмотра поедут в больницы, где встретятся с близкими.

Насколько я понимаю, из этого следует, что перемирие продолжается.

Сегодня же в Израиль опять (уже в четвертей раз с 7 октября) прилетел Блинкен. Именно по поводу продления перемирия и гуманитарной помощи Газе.

А вот Маск, посетив Израиль, отказался встречаться с ХАМАС, хотя те его очень просили заскочить к ним на чаек… Что-то не захотелось Маску с ними чаи гонять…

Кстати по поводу Маска. Мне непонятны причины украинской ненависти к человеку, который по-прежнему оплачивает из своего кармана Starlink для ВСУ, выкладывая по 20 млн. $ ежемесячно.

Думаю это хорошая плата за право иногда говорить украинцам неприятные вещи. В любом случае, этот человек делает для Украины значительно больше всех тех его критиков, которые зарабатывают миллионы на своих ютьюб-каналах, говоря украинцам только то, что те хотят от них услышать.

Вот, собственно, и все на что я сегодня обратил внимание и о чем захотел здесь написать.

Слава Украине!

I love Israel!

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