Сотрудница галереи из Гродно поставила в тупик знатоков «Что? Где? Когда?» 4 30.11.2023, 10:55

4,654

Знатоки не разгадали простую фразу из трех слов, которую знают все покупатели.

Во второй игре зимней серии белорусского клуба «Что? Где? Когда?» команда Евгения Стишенка потерпела поражение от телезрителей со счетом 2:6.

Лучшим был признан вопрос сотрудницы галереи из Гродно Евгении Рыбак. Ведущий отметил, что Евгения в 26-й раз играет против знатоков, пишет «Комсомолка».

Внимание, вопрос:

- Известная фраза, которую нередко используют и для того, чтобы оправдывать неприемлемое поведение в определенных ситуациях, знакома всем нам в сокращенной версии. Однако автор изначально добавлял к ней еще несколько слов: «в делах вкуса». А что это за фраза?

Знатоки через минуту попросили помощи у клуба. Но и клуб не смог найти правильный ответ.

- Без царя в голове, - таков был ответ команды.

Ведущий отдал должное знатокам, мол, это хорошая версия.

А правильный ответ таков:

- Оказывается эту фразу произнес основатель сети универмагов Гарри Селфридж. Он говорил о том, что продавец не должен отговаривать покупателя приобрести выбранный предмет одежды, даже если тот ему не идет. Вот в этом был смысл этой фразы. Поэтому изначально фраза Селфриджа звучала так: «Клиент всегда прав в делах вкуса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».