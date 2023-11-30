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«Мы можем дать этому городу совершенно другой уровень»

  • 30.11.2023, 11:04
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«Мы можем дать этому городу совершенно другой уровень»

Белорусы открыли под Варшавой необычный суши-бар.

В польском Прушкуве — городе в 18 километрах от Варшавы — открылся суши-бар с необычным названием Sushi Kawa. В нём, конечно, готовят суши, но кофе в меню тоже есть. Владеют заведением белорусы. О том, как родилась идея заведения, почему бизнес решили начать в Прушкуве и сколько в него пришлось вложить, белорусы рассказали MOST.

Сергей и Олег знакомы 11 лет. Олег — из Витебской области, там у него была своя доставка суши по Полоцку и Новополоцку. Говорит, в этом бизнесе он был первопроходцем в Витебской области. У Сергея опыта в ресторанном бизнесе не было, но после переезда в Польшу он заинтересовался этой сферой и думал открыть кофейню.

Два года назад ребята встретились в Варшаве, обменялись идеями — и вот уже месяц владеют суши-баром.

Sushi Kawa — это игра слов. В японском языке «гава» означает «река», объясняют ребята.

— Суши делать мы умеем. Без лишней скромности, мы можем дать этому городу совершенно другой уровень. А сочетание суши и кофе, на самом деле, не такое уж редкое. В мире полно заведений с такой концепцией, особенно в Америке, — говорит Олег.

В рабочем тандеме Сергей берёт на себя организационные обязанности и работу с документами, а Олег отвечает за кухню.

«Где есть McDonalds — там есть и клиенты»

Почему для старта выбрали именно Прушкув? По словам бизнесменов, с поиском помещений в Польше огромные сложности.

— Казалось бы, вы с владельцем помещения ударили по рукам, ты говоришь, что завтра вернёшься с деньгами. А на следующий день этого помещения может уже не быть.

Помещение, где сейчас находится Sushi Kawa, оказалось доступным. А решающим фактором стало то, что конкуренция в Прушкуве ниже, чем в столице.

О потенциальном уровне спроса ребята судили по наличию в городе McDonalds.

— Маркетологи  McDonalds — умные и прошаренные люди. Где есть McDonalds — там есть и клиенты, — заверил Олег.

Самым сложным в старте бизнеса белорусы называют оформление всех документов.

Открытие заведения белорусам обошлось более чем в 60 тыс. злотых. Помещение было уже с ремонтом, который делал предыдущий арендатор — за это пришлось платить отступные.

Но ребята признаются, что и эта цифра не окончательная: многое в интерьере хочется доделать — а это ещё «-дцать» тысяч вложений.

Белорусы полагают, что в Польше, открывая свой бизнес, нужно на всякий случай откладывать большую финансовую подушку — 60% от объёма вложений.

— Закрываться иногда дороже, чем открываться, — объясняют они.

«Полякам нужно всё жареное, из чего бы оно ни было сделано»

Бизнесмены отмечают: разница между белорусскими и польскими клиентами колоссальная. По наблюдениям ребят, полякам не так важно качество и вид блюда, а ещё они крайне неохотно пробуют изыски.

— Полякам всё это не нужно. Им нужен только жареный лосось и в принципе жареное, из чего бы это ни было сделано. И самое главное — чтобы дёшево», — огорчённо говорит Олег.

Самый дешёвый набор в баре состоит из восьми суши и стоит 20 злотых — именно он пользуется у поляков наибольшей популярностью. А вот белорусы и украинцы покупают куда охотнее и обычно заказывают на сумму более 100 злотых, пробуя и новинки, а не только «Филадельфию».

В перспективе белорусы планируют перейти исключительно на авторские начинки, некоторые из которых уже доступны в меню.

Заведение работает только месяц, но белорусы уже столкнулись с нечестной конкуренцией.

— Внутри заведения в основном работаю я, поэтому каждого клиента знаю в лицо. Так вот, под нашим заведением в Google появились отзывы по одной звезде, без описания и приложенных фото. Просто одна звезда. Я с уверенностью могу сказать, что этих людей, судя по фото и именам, у нас никогда не было, — говорит Олег.

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