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В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле

  • 30.11.2023, 11:05
В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле

Большинство из них отравились угарным газом.

В бывшей столице Казахстана Алматы 13 человек погибли во время пожара в помещении хостела, оборудованном в подвале и на первом этаже трехэтажного жилого дома. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 30 ноября, сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

По данным интернет-портала Orda.kz, среди жертв - девять граждан Казахстана, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Всего в момент пожара в хостеле находились 72 человека. Спасатели предполагают, что погибшие отравились угарным газом. В то же время 59 человек самостоятельно покинули помещения хостела.

Сообщение о пожаре поступило в 05.33 по местному времени (02.33 по Минску), возгорание площадью около 30 кв. м. было ликвидировано в течение часа, в его тушении приняли участие 46 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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