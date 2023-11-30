Как белоруска искала платье на корпоратив в секонд-хендах 30.11.2023, 11:13

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Ей удалось прилично сэкономить на наряде.

Один из главных вопросов, которым задаются работающие белоруски в канун новогодних праздников, – какое платье на корпоратив надеть. Идти в наряде, который коллеги уже видели, не хочется. Но и платить бешенные деньги за новое платье, которое удастся выгулять в лучшем случае пару-тройку раз, тоже.

Альтернатива – попробовать поискать недорогое платье на корпоратив в магазинах секонд-хенд.

В поисках новогоднего наряда bar24.by решил пройтись по самым крупным и популярным секонд-хендам в Барановичах. И первым делом направился в один из магазинов в центре города, где одежду продают на вес. Под привоз специально не подстраивались, но как раз на него попали.

Журналисты надеялись, что в день привоза, когда цены на одежду максимальные, и выбор будет побольше. Не тут-то было! На стойке с платьями нашлась одна-единственная по-настоящему праздничная и нарядная модель: черное мини, полностью расшитое пайетками. Размер тоже оказался подходящим, но при примерке платье, что называется, не село. Завесил наряд на 45 рублей.

Порывшись еще немного, нашли тройку платьев, которые тоже (пусть и весьма условно) можно назвать подходящими для особых случаев. Правда, одно выглядело слишком мрачно и буднично. А два других оказались чересчур открытыми для зимы. Длинное платье в пол пудрового цвета и вовсе было с пятнами и затяжками. Хотя по цене выходило заметно дороже остальных – порядка 64 рублей.

Меньше магазин – меньше выбор?

Следующим по плану был магазин в центре, где одежду продают уже с ценниками. По дороге, правда, журналисты зашли еще в несколько мелких секондов. Однако праздничных нарядов в них не было от слова совсем.

Но и в большом магазине, до которого журналисты в итоге добрались, выбор оказался невелик. Всего несколько моделей. И то, праздничными их можно назвать с большой натяжкой. Да и модели, прямо скажем, на любителя. Но решили-таки примерять платья, которые подошли по размеру. Вдруг кому-то приглянутся?

Цены, кстати, в этом секонде оказались самыми демократичными из всех, где им пришлось побывать. Самое дешевое платье стоило около 17 рублей. Самое дорогое – около 27 рублей.

Платье на корпоратив можно купить, если дождаться скидок

Последним в маршрутном листе был большой секонд-хенд в одном из спальных районов города. Так вышло, что туда тоже попали почти сразу после завоза. И, как оказалось, не зря.

Выбор платьев в принципе там был достаточно большой. И нарядных моделей было много. Как летних вариантов, так и подходящих для встречи Нового года.

На легкие открытые платья здесь не стали тратить время. А на примерку взяли модели по сезону.

Конечно, вкус у всех разный, но этот секонд стал единственным, где журналистам захотелось что-то купить. Стоили платья, которые зяли на примерку, от 22,5 до 45 рублей.

В общем, если задаться целью и дождаться скидок, вполне можно подобрать себе платье на корпоратив по очень привлекательной цене. Главное, чтобы других желающих на тот же наряд не нашлось.

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