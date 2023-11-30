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Могут ли белоруса «наказать рублем» за опоздание на работу?

  • 30.11.2023, 11:23
Могут ли белоруса «наказать рублем» за опоздание на работу?

В Минтруда объяснили.

Может ли руководство наказывать рублем систематически опаздывающего сотрудника? В Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты заявили, что это будет нарушением закона.

«Применение нанимателем такой меры дисциплинарного взыскания как «денежный штраф» и включение соответствующих положений в правила внутреннего распорядка является нарушением законодательства о труде», — объяснили в ведомстве.

Опоздание сотрудника на работу относится к нарушениям трудовой дисциплины. В этом случае руководитель вправе применить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, увольнение по соответствующему основанию, а также снижение либо лишение стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев.

Таким образом, требовать деньги с не успевшего на работу вовремя сотрудника наниматель по закону не может, а вот лишить его премии за такой проступок имеет право.

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