Игра «в подкидного» Путина Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

30.11.2023, 11:26

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Фото: Getty Images

И это – главный вопрос.

На Ближнем Востоке расцветает новый вид игры в политические «карты».

Смысл ее в том, чтобы использовать Россию для укрепления собственных позиций, примазать к себе, показать, что «Путин с нами».

Вчера этим занимался Иран. Сегодня продолжили террористы ХАМАС. Один из главарей группировки Муса Абу Марзук заявил: «Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии».

В Кремле, верно, рады-радешеньки. Вот оно – влияние. Мировая держава. ХАМАС признал заслуги. Мы с тобой, Путин. ХАМАС – Россия дружба навек. Можно снова с ХАМАС встречаться, как это делал Лавров, забыть об убитых ХАМАС россиянах и взятых им российских заложниках.

Есть, однако, и такой вопрос – путинцы лучше ХАМАС? И это – главный вопрос. Впрочем, это и не вопрос.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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