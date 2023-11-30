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«У нас есть стандарт — 15 минут на пациента, но он не соблюдается»

  • 30.11.2023, 11:36
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«У нас есть стандарт — 15 минут на пациента, но он не соблюдается»

Часть вакцин от гриппа в Беларуси просто выливается.

В Беларуси поставляется поликлиникам гораздо больше вакцин, чем реально делается прививок.

BGmedia решило рассказать о том, что происходило в белорусской медицине десятками лет, и о чем врачи начали говорить только сейчас. Фальсификация документов здесь куда более распространенное явление, чем на «выборах». Потому что «все так делают», а если кто-то решит побыть особо честным, то, скорее всего, будет наказан.

«У нас 60% детей должно быть вакцинировано, — рассказывает участковый педиатр Майя Терекулова, которая на данный момент готовится продолжить работу в Польше. — Но ты никогда не вакцинируешь 60% — люди отказываются. А пишут, что сделано, потому что иначе лишат премии. Официальная ставка у участкового педиатра — 350 рублей, а премия — 500–600. Это надбавка за участковую работу, за увеличенный объем участка и еще много надбавок, которых можно лишить одним росчерком, оставив тебе одну ставку».

Написано, что сделали столько-то прививок, — значит, на следующий год поставят не меньше доз. «Лишнее» просто утилизируется. Такое происходит и во взрослых, и в детских поликлиниках.

«Не надо выпендриваться, делайте как все»

Вакцинацию по сути проводят медсестры. Врач во всей процедуре должен сделать только осмотр перед вакцинацией. И врачи подписывают осмотры перед вакцинацией, не видя ни разу пациента. Врачу приносят условно 50 карт — и врач подписывает. Иначе медсестру лишат премии. Заведующие об этом знают и в свою очередь говорят, что те, кто требует отчетность с них, тоже знают, как это делается.

«На пятиминутке мы предоставляем отчеты, кто сколько вакцинировал у себя на участке. И заведующая читает: вот у того-то 80%, а у того-то 20%, почему отстаем? Отстающий говорит: «Зато у меня честные 20%». Заведующая: «Ну, мы не будем об этом сейчас, коллеги, не будем». Были высказывания типа: «Зачем этот подлог, объясните им там наверху, что это невозможно». — «А наверху, думаете, не знают, что происходит?» — делится медик.

«Хочется хотя бы к восьми домой прийти»

В нормальной системе здравоохранения врачи должны проводить профилактические беседы, в том числе о том, почему нужно вакцинироваться, отмечает Майя Терекулова. Это ценная часть работы врача — объяснить людям аспекты здорового образа жизни. Но для этого у врача должно быть на пациента полчаса времени. Хотя бы 20 минут.

«У нас есть стандарт — 15 минут на пациента, но он не соблюдается. Везде, где я работала, запись ко мне была каждые пять минут.

Вот эти проверки, которые постоянно приходят и проверяют, не включен ли у нас в розетку обогреватель, почему-то ни разу не проверил журнал записи на прием. Никому не интересно».

То есть выполнить требования, которые предъявляются к врачам, невозможно просто потому, что они не соотносятся с количеством рабочего времени. Это касается не только вакцинации.

Любая инфекционная болезнь требует огромного количества заполненных бумаг. На оформление документов по довольно элементарным диагнозам требуется примерно четыре часа рабочего времени. Естественно, в графике работы их нет.

«Бывает, летом вспышка вируса Коксаки, и у тебя на участке сразу 30 детей. На каждого по четыре часа позаполняй бумажки! Никто этого не будет делать. Это абсолютно нереальные требования. Не из-за того, что врачи такие халатные или ленивые. Просто потому что хочется после работы до пяти хотя бы к восьми домой прийти, чуть-чуть поесть и поспать».

В результате все просто пишут «ОРВИ». Пациенту, естественно, говорится все, что касается реального диагноза, но это не записывается. Так что по инфекционным болезням у Минздрава точно нет никакой адекватной статистики.

«Если бы можно было сказать честно: вот у нас столько инфекционных заболеваний, вот у нас столько вакцинировано — кому надо было бы врать? Но когда тебе говорят: скажешь честно — у тебя заберут две трети зарплаты, какая тут честность?»

Новость из разряда «В Беларуси впервые за 10 лет выявлена корь» следует читать как «кто-то честный попался и впервые зарегистрировал».

«Теряешь время не на тех, кому больше нужна помощь»

Так называемая бесплатная медицина в Беларуси реализуется за счет невыполнимых требований к врачам. Считается нормальным, что врач работает 12 часов в сутки плюс должен ходить к пациентам на дом.

«Очень раздражает, когда у тебя весь день была запись каждые пять минут, и в конце дня вспоминаешь, что ты что-то упустил, не доделал. У тебя просто не было секунды лишней задуматься в нужный момент. И ты думаешь: «Надо вызвать этого пациента еще раз», тревожишься. И тут еще четыре часа своего времени ты ходишь по домам. Там за четыре часа ты принял 60, 80 человек, а тут, как бы быстро ты ни бегал, — максимум 20.

И вызывают же на дом не самые тяжелые. Самые наглые. Только те, которые такие: «Ой, ночью температура 37,5, а сейчас температуры нет, мы парацетамол выпили. Я не пойду в поликлинику цеплять болезни от других». А другие ходят. И ты теряешь время не на тех, кому больше нужна помощь, а на тех, кто считает, что ему должны».

Белoрусская система, которая позиционировала себя как «социальное государство», привела к тому, что медики — а это специалисты, потратившие на обучение особенно большой кусок жизни — оказались в роли «мальчиков на побегушках» и должны работать в крайне сложных и унизительных условиях.

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