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На родине Лукашенко засыпают колодцы

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  • 30.11.2023, 11:48
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На родине Лукашенко засыпают колодцы

Поселок вымирает.

В городском поселке Копысь в Оршанском районе сокращаются рабочие места, закрываются и не работают созданные там предприятия, написал в администрацию Лукашенко местный житель. Копию его письма опубликовал телеграм-канал «Витебск, я гуляю! | Новости Витебска».

Местный житель пишет, что красотой и благоустройством поселка восхищаются «в основном туристы и дачники из Российской Федерации». С его слов, сейчас в Копыси живут 400 человек, в город уехало около 10 многодетных семей, много свободных участков.

Озвученные проблемы:

массовое вымирание и эмиграция населения из поселка;

в школу в этом году поступало всего два человека, в 10-м и 11-м классах не было никого, в 9-м — три ребенка (речь про учебный год 2022/2023);

закрыт сырзавод;

закрыта пекарня;

здание Копысского лесничества стоит уже более 10 лет без дела (его впервые выставили на продажу на конец декабря 2023 года, пишет телеграм-канал);

на территории поселка закопаны несколько десятков колодцев;

закрыты два кафе;

премия «За духовное возрождение» руководству ГУК «Центр народного творчества и ремесел в г. п. Копысь» была отдана сотрудникам спустя 3 месяца после ее вручения после жалоб в Минкульт.

Напомним, Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области БССР, позже вместе с матерью жил в деревне Александрия в Могилевской области.

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